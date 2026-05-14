Ботев Вр спечели срещу Монтана в дербито на Северозапада

Ботев Враца и Монтана най-накрая се победиха в официален двубой. За последно това се случи на 10 май 2021 г., а сега врачаните отново победиха със същия резултат и то под “Околчица“ с 1:0.

Сега единственото попадение в срещата реализира Даниел Генов. Той беше точен в 70-тата минута, а голът падна секунди след включването на ветерана на терена.

Ботев Враца продължава възхода си без загуба от 10 април насам. Вече те имат три победи и три ремита в последните си шест срещи. До края на сезона тимът играе само за честта си, след като няма опасност за изпадане с 47 точки на деветото място.

Монтана пък отпадна в минутите преди двубоя, когато Септември победи с 1:0 Спартак Варна.

След успеха столичани вече имат 32 точки и заемат 13-тото място, което дава право на бараж за оставане в елита. Последната позиция над чертата е 12-ата, където се намира Берое с 33 точки.

Под нея остават Спартак Варна с 31, Добруджа с 30 и Монтана с едва 23 точки.

Дори при победи в оставащите си мачове срещу Ботев Враца, Спартак Варна и Славия - Монтана можеше да стигне максимум до 32 точки.

Проблемът за монтанчани е, че в последния кръг Септември приема Добруджа, което гарантира, че поне един от двата отбора ще добави още точки към актива си и ще достигне минимум 33. / БГНЕС