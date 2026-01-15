Новият треньор на Реал тръгна със срамна загуба

Броени дни след уволнението на Чаби Алонсо, Реал (Мадрид) отпадна на 1/8-финалите в турнира за Купата на краля. Това стана след загуба с 2:3 при гостуването на втородивизионния Албасете.

Победният гол за домакините, които са на 17-о място във втория ешелон, само с точка над зоната на изпадащите, бе реализиран от резервата Хефте Бетанкор в 94-ата минута.

Това бе първи мач за Реал под ръководството на новия наставник Алваро Арбелоа. Статистиците в Испания пък побързаха да посочат, че само един от последните девет треньора на тима - Хулен Лопетеги, е губил в дебюта си (2:4 срещу Атлетико (Мадрид) в двубоя за Суперкупата на Европа).

Друга любопитна подробност е, че Реал допусна 9-и гол с глава във всички турнири през този сезон - повече от всички отбори от Ла Лига.