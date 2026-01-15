IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 14

Новият треньор на Реал тръгна със срамна загуба

17-ият в Сегунда дивисион отстрани мадридчани от Купата на краля

15.01.2026 | 07:21 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Броени дни след уволнението на Чаби Алонсо, Реал (Мадрид) отпадна на 1/8-финалите в турнира за Купата на краля. Това стана след загуба с 2:3 при гостуването на втородивизионния Албасете.

Победният гол за домакините, които са на 17-о място във втория ешелон, само с точка над зоната на изпадащите, бе реализиран от резервата Хефте Бетанкор в 94-ата минута.

Това бе първи мач за Реал под ръководството на новия наставник Алваро Арбелоа. Статистиците в Испания пък побързаха да посочат, че само един от последните девет треньора на тима - Хулен Лопетеги, е губил в дебюта си (2:4 срещу Атлетико (Мадрид) в двубоя за Суперкупата на Европа).

Друга любопитна подробност е, че Реал допусна 9-и гол с глава във всички турнири през този сезон - повече от всички отбори от Ла Лига.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

реал отпадна купата на краля арбелоа
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem