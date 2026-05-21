Почина известен привърженик на Ботев Пловдив

Велизар Цолакидис е открит безжизнен в дома му

21.05.2026 | 22:22 ч. 1
Починал е един от колоритните и известни привърженици на Ботев Пловдив - Велизар Цолакидис. Тъжната новина се споделя в групите на клуба в социалните мрежи.

Велизар е бил открит безжизнен в дома си, след като в продължение на няколко дни негови приятели се опитвали безуспешно да се свържат по телефона с него.

Велизар Цолакидис бе един от тези, чиято мечта бе да видят построен новият стадион "Христо Ботев". Той често изразяваше позиция по изключително важни за любимия му клуб въпроси. В продължение на години Велизар бе неизменна част от всички предприети протести на "жълто-черната" общност по темата за "Колежа".

Ботев Пловдив Велизар Цолакидис
