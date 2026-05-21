Няма Бойко, няма победа: Берое детронира бистришките "Тигри"

След като Лудогорец бе детрониран от Левски след 14 шампионски титли, същата съдба сполетя и отбора на "Витоша". Тимът предвоцдан от бившия премиер Бойко Борисов имаше девет последователни трофея при ветераните.

"Берое" сложи край на дългогодишната доминация на "Витоша" (Бистрица) при ветераните, след като спечели финала с 1:0 на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Единственото попадение в мача реализира Тодор Динчев, който донесе титлата на старозагорци и сложи край на серията на "тигрите".

Любопитното е, че този път в състава на "Витоша" (Бистрица) липсваше Бойко Борисов. Именно с него в отбора тимът печелеше безапелационно шампионската титла при ветераните през последните 9 години.

В състава на "Берое" личаха имената на добре познати бивши футболисти като Стоян Ставрев, Здравко Илиев, Иво Иванов, Владимир Зафиров, Веселин Пенев и Дончо Атанасов.

"Ох, имаме нова политическа ситуация", коментира социологът Първан Симеонов, виден привърженик на Берое.