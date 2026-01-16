IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
19 дни след катастрофата Антъни Джошуа вече тренира

Спортистът определи тренировката като "терапия за психическа сила"

16.01.2026 | 14:57 ч. 1
Reuters

Антъни Джошуа се завърна към тренировките по бокс само 19 дни след като претърпя тежка автомобилна катастрофа, която взе живота на двама от най-добрите му приятели в Нигерия.

Погребенията на силовия треньор на Джошуа, Сина Гами и неговия личен треньор Латиф Айоделе, се състояха в неделя, 4 януари, в лондонска джамия, след като двамата загинаха при пътнотранспортно произшествие близо до Лагос в края на декември.

Джошуа едва избегна смъртта, след като смени седалката си, преди превозното средство да потегли, и се отърва само с наранявания, но психическата травма от преживяването е тежка. Той прекара Нова година в болница, преди да се прибере у дома, като мнозина се съмняваха дали ще се състезава отново.

Джошуа се завръща във фитнеса и сподели снимки, на които тренира и удря подложки. Спортистът нарече тренировката си “терапия за психическа сила“.

В компилация от кадри може да се види как удря подложки във фитнес зала, както и да прави тренировка за долната част на крака, на велоергометър и да влиза в басейн.

Боксьорът в тежка категория се възстановява в дома си.

 

