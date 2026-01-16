19 дни след катастрофата Антъни Джошуа вече тренира

Антъни Джошуа се завърна към тренировките по бокс само 19 дни след като претърпя тежка автомобилна катастрофа, която взе живота на двама от най-добрите му приятели в Нигерия.
Погребенията на силовия треньор на Джошуа, Сина Гами и неговия личен треньор Латиф Айоделе, се състояха в неделя, 4 януари, в лондонска джамия, след като двамата загинаха при пътнотранспортно произшествие близо до Лагос в края на декември.
Джошуа едва избегна смъртта, след като смени седалката си, преди превозното средство да потегли, и се отърва само с наранявания, но психическата травма от преживяването е тежка. Той прекара Нова година в болница, преди да се прибере у дома, като мнозина се съмняваха дали ще се състезава отново.
Джошуа се завръща във фитнеса и сподели снимки, на които тренира и удря подложки. Спортистът нарече тренировката си “терапия за психическа сила“.
Anthony Joshua shared some training footage on Snapchat today
“Mental strength therapy” 💪
(via @anthonyjoshua) pic.twitter.com/4hTOCBPfpV— Happy Punch (@HappyPunch) January 16, 2026
В компилация от кадри може да се види как удря подложки във фитнес зала, както и да прави тренировка за долната част на крака, на велоергометър и да влиза в басейн.
Боксьорът в тежка категория се възстановява в дома си.
