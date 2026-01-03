Нигерия обвини шофьора на Джошуа за опасно шофиране

Нигерийската полиция обвини шофьора на Антъни Джошуа за причиняване на смърт поради опасно шофиране след фатална катастрофа, при която загинаха двама души, съобщи „Гардиън“.

Аденийи Моболаджи Кайоде, на 46 години, е обвинен също в шофиране без валидна шофьорска книжка и „шофиране без дължимата грижа и внимание, причиняващо телесни повреди и щети на имущество“. Той трябва да се яви в съда на 20 януари.

Федералната служба за пътна безопасност в Нигерия заяви, че смятат, че превозното средство се е движело „над законово допустимата скорост“.

Кайоде е управлявал автомобила на бившия световен шампион по бокс в тежка категория, Джошуа, неговия личен треньор Латиф Айоделе и треньора по силова подготовка Сина Гами на 29 декември по натоварен път, свързващ Лагос и Ибадан в югозападна Нигерия. Лексус SUV се движел с висока скорост, когато гумата от страната на пътника се спукала при опит за изпреварване на друго превозно средство. Лексусът се сблъскал с неподвижен камион, превозващ соеви зърна, който бил незаконно паркиран на аварийната лента на магистралата Лагос–Ибадан, на 30 мили от Лагос. Айоделе и Гами, и двамата на 36 години, загинали на място.

46-годишният шофьор е дългогодишен член на екипа на боксьора и му бе определена гаранция от 5 милиона наира (около 2,580 паунда), но ще остане в ареста, докато не изпълни условията по гаранцията. Шофьорът и Джошуа оцеляха с леки наранявания, но Кайоде бе откаран в болницата „Лагун“ в Икойи и държан под наблюдение два дни. След катастрофата Джошуа и майка му отдадоха почит на приятелите на боксьора в погребалния дом.

Инцидентът се случи 10 дни след като бившият световен шампион отпразнува победата си срещу YouTube звездата Джейк Пол в САЩ. Преди катастрофата се смяташе, че Джошуа се подготвя да се върне на боксовия ринг в началото на тази година.

След катастрофата правителството на щата Огун съобщи: „Антъни Джошуа и другият пътник бяха незабавно евакуирани до специализирано медицинско заведение в Лагос. След обстойни клинични прегледи лекарите потвърдиха, че двамата пациенти са стабилни и не се нуждаят от спешна медицинска намеса в този момент. Сформиран е пълен медицински екип, който ще продължи да ги наблюдава внимателно“, пише БГНЕС.