Антъни Джошуа се преместил на задната седалка малко преди катастрофата

Антъни Джошуа "измамил" смъртта, като се преместил да седи на задната седалка на джипа малко преди тежката катастрофа, в която загинаха двама от най-близките му приятели, пише "Дейли мейл".

В катастрофата, станала часове, след като Джошуа пристигнал в Нигерия за почивка, загинаха Сина Гами и Кевин Латиф Айоделе. 36-годишният шампион по бокс се оттърва с леки наранявания и бе изписан от болницата навръх Нова година.

По информация на "Дейли мейл" шофьорът на Джошуа не е имал валидна книжка преди инцидента, станал на най-смъртоносния път в африканската държава. Шокиращото разкритие излезе наяве по време на съдебното заседание на 47-годишния му шофьор Кайоде Аденийи във Върховния съд в Сагаму, на което той отрече всички обвинения срещу него, включително опасно шофиране.

Аденийи пледира невинен, когато обвиненията му бяха прочетени от съдебния секретар в присъствието на членове на семейството му. Той твърди, че спирачките са отказали.

Аденийи, който работи за Джошуа от повече от три години, беше освободен под гаранция и откаран от полицията в корекционния център в Сагаму, за да бъдат попълнени документите.

Адвокатът на шофьора Олалекан Абиодун също подкрепи тезата на клиента си, че е невинен.

„Разбирам също, че пътуването е започнало в Лагос и че първоначално Антъни се е качил на предната седалка, но шофьорът му е поискал да седне отзад", разкри адвокатът.

Той помолил за това, защото Антъни е едър мъж и пречел на видимостта му към огледалото. Тогава боксьорът седнал зад шофьора, което изглежда спасява живота му.

Гаранцията на шофьора е 5 милиона найра (2963,84 eвро). Той е обвинен в опасно шофиране, довело до смърт и шофиране без валидна шофьорска книжка. Делото му беше отложено за 20 януари тази година.

"Баща ми е невинен. Това е просто нещастен инцидент. Семейството ни е много разстроено и съжаляваме за смъртта на двамата души", каза извън съда 19-годишният син на Аденийи Ифеолува.

По думите му баща му не е карал бързо, а спирачките отказали. Опитал да отбие, за да избегне камиона, но не успял.

Джошуа пътувал от летището към семейството си в Сагаму. Инцидентът станал минути преди боксьорът да достигне дестинацията си.