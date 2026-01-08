IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Антъни Джошуа за загиналите си приятели: Нека Бог се смили над братята ми

Боксьорът се завърна във Великобритания, след като присъства на погребенията им

08.01.2026 | 20:24 ч. 3
Антъни Джошуа отдаде емоционална почит на двамата си приятели Сина Гами и Латиф "Латц" Айоделе след смъртта им във фаталната автомобилна катастрофа близо до Лагос, Нигерия.

Боксьорът се завърна във Великобритания, след като присъства на погребенията им, и се възстановява от леки наранявания, получени при инцидента.

И двамата мъже загинаха, след като автомобилът им се сблъска с неподвижен камион на главен път близо до Лагос в понеделник.

Джошуа сподели няколко думи за дългогодишните си приятели в социалните мрежи, заедно с черно-бяла снимка на двамата мъже в небето с няколко гълъба.

"Благодаря ви за цялата любов и грижа, които показахте на братята ми. Дори не осъзнавах колко специални са. Просто се разхождахме  с тях, шегувахме се с тях, без дори да знам, че Бог ме пази в присъствието на велики мъже. 100% е трудно за мен, но знам, че е още по-трудно за техните родители. Имам силен ум и вярвам, че Бог познава сърцата им. Нека Бог се смили над братята ми."

Командването на полицията на щата Огун потвърди, че Адении Моболаджи Кайоде, който е шофирал колата с Джошуа, е обвинен за катастрофата в съда в Сагаму.

Федералният корпус за безопасност на движението по пътищата на Нигерия предположи, че превишена скорост и опит за изпреварване са причина за катастрофата, но полицейският комисар на щата Огун по-късно заяви пред ESPN, че спукана гума на автомобила на Джошуа е причинила загуба на контрол от шофьора и "завиване към неподвижния камион, паркиран на пътя".

Джошуа, който е роден в Уотфорд от нигерийски родители, е бил на почивка в африканската страна след победата си с нокаут в шестия рунд над ютубъра, превърнал се в боксьор Джейк Пол, в Маями на 19 декември.

Беше направено предложение Джошуа да се бие отново през февруари, вероятно в Саудитска Арабия, като мениджърът на "Сийзън" в Рияд Турки Алалших предложи бъдеща битка през 2026 г. срещу дългогодишния си британски съперник Тайсън Фюри.

