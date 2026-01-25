Реал победи с 2:0 като гости Виляреал, Мбапе герой за белите

Реал Мадрид се изкачи поне временно на върха в класирането в Ла Лига, след като победи с 2:0 като гост коравия отбор на Виляреал. Герой за столичани отново бе Килиан Мбапе, който отбеляза ранен гол в началото на второто полувреме и дежурната си дузпа в края на мача. По този начин французинът вече има 21 гола в първенството от началото на сезона.

Реал пък събра актив от 51 точки и измести Барселона от първата позиция в класирането. Утре каталунците, които са с 49, са домакини на Овиедо. Виляреал дели третото място с Атлетико Мадрид с по 41 точки.

Двубоят започна равностойно, с атаки и пред двете врати. Първият шанс бе за Реал още във втората минута, когато опасен удар на Валверде. Виляреал отговори с мощен шут на Микаутадзе в 18-та минута, след който топката мина над вратата.

Последваха слаби удари на Гюлер и Мбапе, които не затрудниха Жуниор. В края на полувремето шут на Винисиус мина близо до гредата, а в ответната атака изстрел на Микаутадзе не затрудни особено Куртоа.

Второто полувреме започна по перфектен начин за Реал и гостите от нищото поведоха в резултата още в 47-та минута. Винисиус проби по лявото крило и влезе в наказателното поле. Бразилецът опита да намери мбапе, но вместо това топката отиде у Вейга. Португалецът обаче не успя да я изчисти, а Мбапе се ориентира най-добре и мушна топката между краката на вратаря - 1:0 за Реал. Това беше 20-ти гол за Мбапе в Ла Лига от началото на сезона.

В 62-та минута Виляреал имаше грандиозен шанс да изравни резултата. След заучено положение Жерард Морено беше оставен абсолютно непокрит на точката на дузпата. Нападателят засече топката, а Куртоа само изгледа как тя мина на сантиметри от горната му греда.

Домакините се опитаха да натисна, докато Реал изчакваше на контраатаки. В 82-та минута Камавинга пусна перфектен пас към Мбапе, който се откъсваше сам срещу Жуниор, но Марин направи прекрасен шпагат и предотврати удара на французина.

В 85-та минута домакините поискаха дузпа, след като Асенсио се подхлъзна и закачи топката с ръка.

Реферът не видя нарушение на правилата, а освен това ситуацията бе извън наказателното поле.

В добавеното време на срещата Винисиус пусна страхотен пас към Мбапе в наказателното поле. Французинът усети контакт в крака на Педраса и си спечели дузпа. Мбапе реализира хладнокръвно с паненка в средата на вратата и подпечата победата на тима си.

