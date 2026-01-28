IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Левски победи с 3:1 Вихрен в последната си контрола

28.01.2026 | 17:09 ч. Обновена: 28.01.2026 | 17:09 ч. 0
Снимка: Lap.bg

Снимка: Lap.bg

Левски победи Вихрен (Сандански) с 3:1 в последната си контрола преди началото на пролетния дял от българското първенство по футбол. Това бе втори пореден успех за "сините" след 2:1 срещу Тренчин в неделя, а във вторник те ще се изправят срещу Лудогорец в мач за Суперкупата на България. 

Левски доминираше срещу втородивизионния си съперник и поведе бързо. В деветата минута Армстронг Око-Флекс бе фаулиран в наказателното поле от Иван Арсов и Евертон Бала бе точен от дузпа. Това бе сходна ситуация от последната контрола срещу Тренчин, като Око-Флекс отново изработи наказателен удар и бразилецът вкара за крайното 2:1. 

Четвърт час по-късно Мартин Луков отрази опасен удар на Марио Ивов от Вихрен, а Око-Флекс не успя да вкара очи в очи с вратаря Станислав Нисторов. 

Титулярите на Левски не стигнаха до повече голове, но това бързо коригираха резервите веднага след почивката. В 47-та минута Марин Петков получи топката по дясното крило и подаде на Асен Митков, който пък центрира в наказателното поле. Той намери непокрития Фабио Лима, който стреля точно с глава за 2:0. Митков сам вкара третия гол в 76-та минута, когато засече от воле изчистена топка. 

Даниел Манолев вкара почетното попадение за Вихрен в 77-та минута с удар от дъгата на наказателното поле и така мачът завърши 3:1 в полза на Левски. 

Тагове:

левски вихрен
