Ангел Русев стана европейски шампион по вдигане на тежести за шести пореден път

Ангел Русев прояви невероятен характер и стана за шести пореден път европейски шампион по вдигане на тежести.

В категория до 60 килограма на шампионата на Стария континент в Батуми българинът завърши с двубой от 275 килограма и изпревари със само един килограма арменеца Гарник Чолакян, който до последния опит изглеждаше като сигурен златен медалист. Русев, който направи два неуспешни опита на 155 килограма в изтласкването и изглеждаше видимо разколебан, успя да се събере за третия си опит и да вдигне тежестта, с което да излезе и на първото място.

Чолакян контрира със 156 килограма, но арменецът не успя и трябваше да се задоволи със сребърния медал. Бронзът в двубоя с 269 килограма е за турчина Игит Ердоган.

Другият българин в категория Дениз Данев също взе медал, но в изтласкването. Там той даде второто най-добро постижение след това на Русев - от 151 килограма. Преди това Данев записа успешен опит и на 147 килограма, както и неуспешен на същата тежест.

С двубой от 266 килограма Данев остана шести в крайното класиране.

След изхвърлянето двамата български представители бяха съответно шести и девети и изглеждаха далеч от медалите. Русев записа 120 килограма, като преди това направи успешен опит на 117 и неуспешен на 120. Данев също тръгна със 117 килограма, но след това не успя последователно на 119 и 120 килограма.

Лидер след движението бе грузинецът Гордедзи Бердалидзе със 125 килограма. В изтласкването обаче той получи много тежка контузия още в първия опит. На 146 килограма Бердалидзе вдигна щангата над главата си, в този момент дясното му рамо поддаде и той се свлече на земята, като трябваше да бъде свален от подиума на носилка. Това отвори широко вратата за българските щангисти и те успяха да се възползват по най-добрия начин от това.

