IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

Григор Димитров падна с още две места в световната ранглиста

Ново рекордно класиране за Иван Иванов

20.04.2026 | 10:39 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Най-добрият български тенисист Григор Димитров падна с още две места в световната ранглиста.

34-годишният Димитров, който не участва в турнири през миналата седмица, остана с актив от 455 точки, но вече е 137-и в класацията на АТП.

Това е най-ниската позиция за хасковлията в подреждането от 19 септември 2010 година, когато той беше 146-и.

Шампионът от "Уимбълдън" и от Откритото първенство на САЩ при юношите за миналия сезон Иван Иванов прогресира с две места до рекордната в кариерата си 598-а позиция с 62 точки.

Италианецът Яник Синер остана на върха в класацията с 13350 точки. Испанецът Карлос Алкарас е втори с 12960, а трети продължава да бъде Александър Зверев (Германия) с 5255 точки.  

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Григор Димитров Иван Димитров класиране
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem