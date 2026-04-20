Дербитата, които решават съдбите на титлите и звездите

Програмата на много футболни първенства се нарежда така, че във финалните етапи от сезона на дневен ред е някое от големите дербита на съответната страна. Често пъти, се оказва обаче, че те имат определяща роля за това дали грандове като Барселона и Реал Мадрид или Манчестър Юнайтед и Ливърпул ще отчетат успешен сезон или “нулева година”. Междувременно, повечето онлайн лицензирани букмейкъри пускат тези мачове в своята програма веднага, щом стане ясено кога и къде ще се провеждат.

На места големите мачове вече отминаха. Така например в Германия Байерн Мюнхен триумфира във второто издание на Дер Класикер, като спечелиха гостуването на Борусия Дортмунд с 3:2. Така още в началото на март Хари Кейн и компания усетиха, че са близо до това да триумфират със Сребърната салатиера. В Нидерландия пък ПСВ и Аякс ще се срещнат два кръга преди края, но в момента двата тима определено не са едно ниво - отборът от Айндховен е лидер и фаворит за титлата в Ередивиси, докато грандът от Амстердам може дори да не се добере до участие в Европа. В останалите силни първенства на континента обаче има поне по едно голямо дерби, което да има както исторически заряд, така и залог за решаване в рамките на този сезон.

Два големи мача ни чакат във финалния месец във Висшата лига

Дербитата в Англия са много - само в Лондон има няколко люти съперничества, да не говорим и за други ключови градски сблъсъци като този в Манчестър между Сити и Юнайтед или в Ливърпул между едноименния тим и Евертън. С голяма тежест месец преди края на сезона обаче ще бъде един двубой, който не отговаря на класическото определение за дерби. Т.е. това не е среща между местни съперници, но пък е битка между претенденти за титлата.

Арсенал може да сложи край на ерата Гуардиола в Манчестър

Изглежда, че през този сезон Арсенал върви към първа титла от 2004 г. “Артилеристите” успяха да натрупат значителна преднина преди последната международна пауза, но няма как да бъдат спокойни преди втория си мач за сезона с Манчестър Сити. Двубоят в Лондон е част от програмата на 33-ия кръг в Премиър лийг, като може да заплете отново интригата или напротив - да донесе радост на Арсенал и да сложи край на ерата Гуардиола при “гражданите”. А след отпадането от Шампионска лига е все по-вероятно титлата в Англия да е единственият спасителен пояс за каталунския корифей.

За какво играят Ливърпул и Манчестър Юнайтед?

На първо място - винаги за своята чест. Това е голямото дерби на Англия дори и в сезон като този, в който нито мърсисайдци, нито “червените дяволи” се явяват претенденти за титлата. Но мачът между тях в началото на май със сигурност не е лишен от залог. Изходът от тази среща може да бъде от решаващо значение за разпределение на квотите в Шампионска лига. Ако Висшата лига отново получи 5 места в турнира, то е твърде вероятно да видим и Ливърпул, и Ман Юнайтед там. Но това предстои да се изясни.

Ел Класико отново ще натежи в битката за титлата

Барселона срещу Реал Мадрид - това е най-голямото дерби, което ни очаква в края на сезона. Мачът на “Камп Ноу” е част от програмата на 35-ия кръг в Ла Лига, а почитателите на испанския футболен спектакъл отсега чакат с нетърпение срещата между големите звезди Ламин Ямал и Килиан Мбапе.

Преди година именно срещата между колосите в каталунската столица натежа в спора за титлата. Мачът отново беше от 35-ия кръг, като Реал поведе с два гола на Мбапе, но Барса обърна и спечели с 4:3, с което си гарантира и шампионските почести. Има всички предпоставки и сега Ел Класико да бъде с толкова висока стойност, а повечето лицензирани букмейкъри в България приемат залози за мача далеч преди първия съдийски сигнал.

Кои са другите големи мачове в заключителните седмици?

Интер има сериозна преднина в Италия и въпреки че загуби градското дерби от Милан, е трудно да си представим, че ще бъде свален от върха. Но и при изразен фаворит за “скудетото” Серия А предлага пленяващи мачове на финала на сезона. Така например в края на април предстои голям сблъсък като този между Милан и Ювентус, а в предпоследния кръг от “калчото” пък е време за римското дерби. Мачът Рома - Лацио може да бъде от решаващо значение за местата на двата столични тима в Европа, включително и по въпроса дали “вълците” ще играят в Шампионска лига или не.

Във Франция въпросът за титлата отново изглежда има ясен отговор, но спорът няма да бъде решен напълно преди двубоя между Пари Сен Жермен и Олимпик Лион. А в Португалия дербито на Лисабон между Спортинг и Бенфика пък може да е определящо по темата кой от двата отбора ще играе в Шампионската лига през следващия сезон. Голям залог и за “лъвовете”, и за “орлите”, които едва ли ще успеят да свалят Порто от върха.

Що се отнася до България, и тук ни очакват вълнуващи двубои в края на сезона. Програмата на Първа лига за плейофите все пак ще бъде окончателно ясно след приключване на редовния сезон. Затова и при всички букмейкъри за България все още е рано да се търсят мачовете от нашето първенство през май.