В Германия обсъждат дали да бойкотират световното по футбол в САЩ

В Германия се разгаря обществена и политическа дискусия дали Световното първенство по футбол, което ще се проведе това лято на територията на САЩ, Мексико и Канада, не трябва да бъде бойкотирано. Основният фокус на дебата е върху домакинството на Съединените щати и действията на американската администрация, предаде кореспондентът на Нова тв.

Причините за полемиката са свързани с външната политика на президента Доналд Тръмп – заплахите му по отношение на Гренландия и митата, които САЩ налагат или планират спрямо европейски държави, част от които вече са се класирали за шампионата.

От Християндемократическия съюз заявиха преди форума в Давос, че ако президентът на САЩ изпълни заканите си за търговска война с Европейския съюз и предприеме действия срещу Гренландия, за него би било трудно да си представи участие на европейските отбори на Световното първенство.

По време на форума в Давос се проведе среща между Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, след която стана ясно, че поне на този етап не се очаква ескалация между САЩ и ЕС заради Гренландия. Това обаче не успокои гласовете, призоваващи за бойкот.

Дискусията се води на фона на нарастващо напрежение в САЩ, където в последните дни има масови протести срещу имиграционните власти, а при инциденти бяха застреляни двама души.

От тази седмица германското правителство публикува нови препоръки за гражданите, които планират пътуване до САЩ. В тях се призовава да се избягват места с големи струпвания на хора заради риск от насилие. Германското външно министерство предупреждава още за увеличение на престъпленията с насилие в големите американски градове и за повишен риск от политически мотивирано насилие.

Част от футболните фенове вече планират пътуванията си, но други се отказват. В германските медии бе разказана историята на фен, който от Световното първенство през 1994 г. насам не е пропускал нито един шампионат, но тази година за първи път няма да пътува – заради големите разстояния между стадионите и политиката на Доналд Тръмп.

Швейцарският адвокат и антикорупционен експерт Марк Пит също заяви, че феновете по-добре да останат пред телевизорите си. Подобна позиция изразиха и експерти по външна политика от германската Зелена партия. Към призивите за бойкот се присъедини и бившият президент на ФИФА Сеп Блатер.

Освен въпросите за сигурностт се поставя и моралният въпрос – възможно ли е да се празнува футболът в страна, в която има стрелба по протестиращи.

В съседна Нидерландия дискусията е стигнала по-напред. Журналист отправи петиция до футболната федерация с искане за бойкот, която само за седмица събра над 144 хиляди подписа, а броят им продължава да расте. Въпреки това от федерацията заявиха, че страната се е класирала за финалния турнир и ще участва.