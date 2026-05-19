IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 106

Левски под №3 с най-големи шансове да премине първия кръг на ШЛ

"Сините" с 81,7% шанс да продължат

19.05.2026 | 13:42 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Левски е третият отбор с най-големи шансове да премине през първия кръг на Шампионската лига, твърди статистическата платформа Football Meets Data, която се позовава на анализаторите на всичките евроучастници и на собствен компютърен симулатор.

На тима на Хулио Веласкес са дадени внушителните 81,7 процента шанс да се класира за втория кръг на най-престижния турнир, като по този показател българският тим изпреварва дори водача при поставените отбори - Шамроук Роувърс от Република Ирландия, който е със 72,1% шанс да продължи във втория кръг. Забележителното е, че Левски не е поставен на старта на турнира и ще срещне със сигурност тим, който има по-голям кофециент.

Свързани статии

Румънският шампион Университатя Крайова е първи с шансове от 86,4% да продължи във втория кръг, но е поставен при жребия. На втора позиция е унгарският първенец Дьор, който има 82,6% вероятност да продължи напред и също като Левски не е сред поставените тимове.

Ако Левски преодолее първия кръг на Шампионската лига, това означава, че тимът ще си гарантира поне плейофни мачове в Лигата на конференциите и сигурни осем мача в турнирите, колкото направи и през миналия сезон. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Левски Шампионска лига
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem