Максон Виние: С упоритост се готвя за SENSHI, това е огромна възможност за мен

Mеждународна бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators ще се проведе след борени дни на 30 май в Античния театър в Пловдив, а в събитието ще участва френският кикбоксьор Максон Виние. Той е двукратен шампион на Франция по кикбокс и световен шампион на WFMC, като има едно участие на SENSHI 28 през миналата година. Тогава Виние приема двубоя в предишния ден, само часове след като стана ясно, че основният титуляр няма да може да излезе заради контузия. Въпреки кратката подготовка французинът показва силен и неотстъпчив характер на ринга, но все пак противникът му Мариан Лапушнеану демонстрира класата си и го победи.

Смелостта, куража и борбеността на Виние му донесоха специалната наградата "Боен дух" от организаторите на бойната галавечер SENSHI 28, символ на непоколебимата решителност и сърце на истински воин.

На 30 май в гладиаторската арена на Античния театър Максон Виние има шанс да се бие отново с румънеца, като част от турнирната надпревара за шампионската Grand Prix титла на SENSHI до 70 килограма. В оспорвания турнир с директна елиминация в леката категория, Виние първо трябва да преодолее противника си в резервна битка и след това да получи възможност да влезе в основната схема. Билети за събитието се продават в Eventim.bg.

"С упоритост се готвя за SENSHI. За мен това е огромна възможност, защото знам, че SENSHI е сред най-големите организации в света", каза Виние в интервю за предаването "България сутрин".

Той сподели, че се подготвя усилено за SENSHI 31 Gladiators, като прави 8-9 тренировки седмично. Виние каза, че ще се изправи срещу поляк, труден съперник, срещу когото няма търпение да излезе на ринга. Той ще се бие в една от резервните битки на SENSHI Grand Prix турнира срещу Виктор Колая.

"Височината, стилът на моя противник са важни, дали играе офанзивно или дефанзивно - това ще се отрази на начина ни на игра и плана за бой", сподели кикбоксьорът пред телевизия Bulgaria ON AIR.

Виние разкри пред зрителите, че преди да се качи на ринга няма специален ритуал, но не обича много да говори. "Слушам музика. Важно е да имаш същата рутина на подготовка, както на тренировка. Много е важна ролята на треньора. Имам възможност да покажа таланта си", допълни той.

