Лудогорец излъга Левски и грабна Суперкупата на България

Двата отбора изиграха здрав мач, но с малко футбол

03.02.2026 | 19:58 ч. Обновена: 03.02.2026 | 20:00 ч. 21
Снимка: Lap.bg

Лудогорец излъга Левски с 1:0 и реално направи требъл, след като спечели Суперкупата на България. Близо 15 000 зрители видяха здрава битка по целия терен с малко футбол.

През първото полувреме Лудогорец владееше повече топката, но пък Левски бе по-близо до гола. Радослав Кирилов и Акрам Бурас не успяха да отбележат, а самоотвержен шпагат на Макун спаси вратата на "сините".  

Втоторо полувреме двата отбора се отвориха. Мустафа Сангаре пропусна от чиста позиция да открие в 55' като ударът му бе отразен от вратаря Серджио Падт. 

Осем минути по-късно намеса на Кристиян Димитров предотврати гол като изби топката на отлично изведения Дуарте.

Резултатът бе открит в 69' от току-що влезлия Текпетей, което реализира с глава. До края на мач Левски опита да натисне своя съперник, но по-опасните ситуации бяха пред вратата на софийския тим.

В последната минута на редовното време направилият дебют Хуан Переа имаше шанс да изравни, но не му достигнаха сантиметри. 

През следващата седмица двата отбора ще се срещнат и в 1/4-финал за Купата на България. 

Левски Лудогорец суперкупа
