Ранен гол за Септември срещу Спартак Варна

Две греди за Спартак Варна, но три точки за Септември

14.05.2026 | 17:26 ч. 0
БГНЕС

Септември победи Спартак Варна с минималното 1:0 в двубой от 35-ия кръг на Първа лига. Срещата беше от изключително значение и за двата отбора, които се борят за оцеляването си в елита. 

Единственото попадение в срещата беше дело на Бертран Фурие. Той откри резултата след само 180 секунди игра. 

Столичани се изкачиха на 13-тото място с 32 точки, докато Спартак остава 14-ти с 31 пункта. 

По време на двубоя в “Драгалевци“ гостите на два пъти нацелиха гредата. Първо Таилсон стреля от границата на наказателното поле, но топката се отби в левия страничен стълб, а след това в 55-ата минута състезателят стори същото. / БГНЕС

БГ фубол Първа лига Септември Спартак Варна победа
