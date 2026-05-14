Ранен гол за Септември срещу Спартак Варна

Септември победи Спартак Варна с минималното 1:0 в двубой от 35-ия кръг на Първа лига. Срещата беше от изключително значение и за двата отбора, които се борят за оцеляването си в елита.

Единственото попадение в срещата беше дело на Бертран Фурие. Той откри резултата след само 180 секунди игра.

Столичани се изкачиха на 13-тото място с 32 точки, докато Спартак остава 14-ти с 31 пункта.

По време на двубоя в “Драгалевци“ гостите на два пъти нацелиха гредата. Първо Таилсон стреля от границата на наказателното поле, но топката се отби в левия страничен стълб, а след това в 55-ата минута състезателят стори същото. / БГНЕС