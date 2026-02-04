IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

Тежко наказание грози Левски заради расистки обиди

Голмайсторът Бърнард Текпетей бе освиркван и обиждан

04.02.2026 | 08:40 ч. 16
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Тежко наказание грози "Левски", който загуби вчера от "Лудогорец" мача за Суперкупата на България в двубой, игран на стадион "Васил Левски".

В герой за разградчани се превърна ганаецът Бърнард Текпетей, който влезе в 69-ата минута и още в следващата вкара гол, който се оказа и единствен. 

След мача обаче именно Текпетей се оказа потърпевш от расистки обиди от фенове на "Левски". При прибирането си към съблекалните към него бяха отправяни маймунски звуци. Той беше наричан и "маймуна" от привърженици на "сините". 

Главният рефер Мариян Гребенчарски като цяло се справи с мача, макар че малко след почивката футболистите на "Левски" имаха претенции да бъде показан втори жълт картон за Дерой Дуарте за нарушение срещу Майкон.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

текпетей расистки маймуна наказание
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem