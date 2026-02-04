Тежко наказание грози Левски заради расистки обиди

Тежко наказание грози "Левски", който загуби вчера от "Лудогорец" мача за Суперкупата на България в двубой, игран на стадион "Васил Левски".
В герой за разградчани се превърна ганаецът Бърнард Текпетей, който влезе в 69-ата минута и още в следващата вкара гол, който се оказа и единствен.
След мача обаче именно Текпетей се оказа потърпевш от расистки обиди от фенове на "Левски". При прибирането си към съблекалните към него бяха отправяни маймунски звуци. Той беше наричан и "маймуна" от привърженици на "сините".
Главният рефер Мариян Гребенчарски като цяло се справи с мача, макар че малко след почивката футболистите на "Левски" имаха претенции да бъде показан втори жълт картон за Дерой Дуарте за нарушение срещу Майкон.