IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

От испанският "AS" припомниха за смелата борба на Любо Пенев с рака

За първи път той е диагностициран през 1994 година

04.02.2026 | 13:32 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Любослав Пенев и други известни имена са спортистите, които са оцелели от рак. На днешния световен ден за борба с него испанският "AS" припомни за това заболяване на българина през 1994 година. През февруари тогава той бе диагностициран с рак на тестисите и пропусна Мондиала в САЩ, където станахме четвърти.

"На бившия български национал, играл за Валенсия, Атлетико и Селта, наред с други клубове, на 15 февруари 1994 г. му беше диагностициран злокачествен тумор на тестис. Случаят му предизвика широк отзвук по онова време, тъй като той беше сред първите успешни спортисти, на които бе диагностициран рак от този тип. Той преодоля заболяването почти година по-късно, след десет месеца лечение, и се завърна на терена, като после успя да спечели титлата в Ла Лига с "червено-белите“ през сезон 1995/96", пише испанското издание.

Понастоящем сънародникът ни се лекува от рак на бъбрека. Той бе хоспитализиран в Германия, а от 20 януари е в България, където продължава лечението си.

В материала на иберийските колеги за справилите се с рака спортисти се разказват преживяванията на Мартина Навратилова, Ариен Робен, Ерик Абидал, Ланс Армстронг, Херман Бургос, Алонсо Морнинг и други.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Любослав Пенев рак Световен ден за борба с рака
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem