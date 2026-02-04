От испанският "AS" припомниха за смелата борба на Любо Пенев с рака

Любослав Пенев и други известни имена са спортистите, които са оцелели от рак. На днешния световен ден за борба с него испанският "AS" припомни за това заболяване на българина през 1994 година. През февруари тогава той бе диагностициран с рак на тестисите и пропусна Мондиала в САЩ, където станахме четвърти.

"На бившия български национал, играл за Валенсия, Атлетико и Селта, наред с други клубове, на 15 февруари 1994 г. му беше диагностициран злокачествен тумор на тестис. Случаят му предизвика широк отзвук по онова време, тъй като той беше сред първите успешни спортисти, на които бе диагностициран рак от този тип. Той преодоля заболяването почти година по-късно, след десет месеца лечение, и се завърна на терена, като после успя да спечели титлата в Ла Лига с "червено-белите“ през сезон 1995/96", пише испанското издание.

Понастоящем сънародникът ни се лекува от рак на бъбрека. Той бе хоспитализиран в Германия, а от 20 януари е в България, където продължава лечението си.

В материала на иберийските колеги за справилите се с рака спортисти се разказват преживяванията на Мартина Навратилова, Ариен Робен, Ерик Абидал, Ланс Армстронг, Херман Бургос, Алонсо Морнинг и други.