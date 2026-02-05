Филип Кръстев се събра пак с Мъри Стоилов в Гьозтепе

Националът Филип Кръстев беше представен днес като ново попълнение на елитния турски клуб Гьозтепе (Измир), съобщи официалната страница на отбора. Кръстев, за чието преместване от Англия в Турция се знае от преди два дни, ще играе като преотстъпен до края на сезон 2025/26, а в контракта има и точка за откупуването му.

Роденият в София полузащитник е собственост на белгийския Ломел Юнайтед, част от корпорацията „Сити Футбол Груп“, като именно този отбор го преотстъпва на Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов. Иначе до момента техничният плеймейкър носеше екипа на английския Оксфорд Юнайтед в Лига Чемпиъншип, също като преотстъпен. По английските терени изигра 17 мача, в които вкара един гол и подаде за още един.

„Постигнато е споразумение с професионалния футболист Филип Кръстев и неговия клуб Ломел СК играчът да бъде отдаден под наем до края на сезон 2025/2026 с опция за откупуване. Добре дошъл в нашето семейство, Филип Кръстев! Пожелаваме ти успешно и незабравимо пътешествие с нашия славен клуб!“, се казва в съобщението на Гьозтепе на страницата им.

Стоилов и Кръстев се събират за втори път за съвместна работа, след като имаха успешен период в Левски. Сега обаче зад граница двамата трябва да класират Гьозтепе за участие в европейските клубни турнири, каквато цел си постави сам българският специалист на първата пресконференция преди началото на сезона.

Следващата среща на „жълто-червените“ от Измир е на 8-и февруари (неделя) от 16:00 часа като гости на Коняспор.