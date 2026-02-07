IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пожар е възникнал на стадион "Георги Аспарухов"

Не е ясно дали ще попречи на провеждането на мача между Левски и Ботев Враца

07.02.2026 | 12:45 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ръководството на Левски разкри за възникнал пожар в комуникационна шахта на стадион “Георги Аспарухов” късно в петък вечер. Поради тази причина в момента е спряно подаването на ток в района на целия спортен обект.

"Поради възникнал пожар в комуникационна шахта на стадион “Георги Аспарухов” късно снощи, към момента е спряно подаването на ток в района на целия спортен обект.

От снощи работни групи се занимават с отстраняване на щетите, а дотогава няма да работят, както билетната каса, така и официалният магазин в Сектор „А", информираха от "Герена". 

Няма яснота дали ситуацията може да попречи на провеждането на мача между Левски и Ботев Враца по-късно в събота, пише БГНЕС.

