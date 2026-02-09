Странно разследване: Проверяват защо се чупят олимпийските медали

Независимо дали са златни, сребърни или бронзови - едно е общото между медалите от Олимпийските игри Милано Кортина - всички те се чупят лесно. Дори бронзовият медал на Тервел Замфиров беше на път да се счупи, след като падна от връзката му, съобщава БНТ. Организаторите на игрите започнаха разследване защо се чупят най-скъпите в историята медали, заради високата стойност на златото и среброто.

"Тежък и е счупен, скачах от вълнение и се скъса!", каза Брийзи Джонсън, олимпийски шампион по ски.

Първа за проблема сигнализира олимпийската шампионка по ски Брийзи Джонсън. И тя не е единствената - биатлонистът от Германия Юстус Стрелов намира бронзовия си медал счупен на пода след празненство с отбора.

Сребърното отличие на шведската състезателка по ски бягане Еба Андерсон също е счупено на две.

Наясно сме с проблема, обявиха организаторите.

"Ще обърнем особено внимание на медалите и очевидно те трябва да са перфектни, това е един от най-важните моменти за атлетите", заяви Андреа Франчизи.

От Олимпиадата в Париж през юли 2024 г. цените на златото и среброто се увеличиха съответно със 107 и 200%. Така един златен медал в Милано Кортина е на стойност два пъти по-висока - 2300 долара, сребърният е три пъти по-скъп от този на Игрите в Париж - 1400 долара.