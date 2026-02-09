IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 115

Странно разследване: Проверяват защо се чупят олимпийските медали

Дори бронзовият медал на Тервел Замфиров беше на път да се счупи

09.02.2026 | 22:26 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Независимо дали са златни, сребърни или бронзови - едно е общото между медалите от Олимпийските игри Милано Кортина - всички те се чупят лесно. Дори бронзовият медал на Тервел Замфиров беше на път да се счупи, след като падна от връзката му, съобщава БНТ. Организаторите на игрите започнаха разследване защо се чупят най-скъпите в историята медали, заради високата стойност на златото и среброто.

"Тежък и е счупен, скачах от вълнение и се скъса!", каза Брийзи Джонсън, олимпийски шампион по ски.

Първа за проблема сигнализира олимпийската шампионка по ски Брийзи Джонсън. И тя не е единствената - биатлонистът от Германия Юстус Стрелов намира бронзовия си медал счупен на пода след празненство с отбора. 

Свързани статии

Сребърното отличие на шведската състезателка по ски бягане Еба Андерсон също е счупено на две. 

Наясно сме с проблема, обявиха организаторите.

"Ще обърнем особено внимание на медалите и очевидно те трябва да са перфектни, това е един от най-важните моменти за атлетите", заяви Андреа Франчизи.

От Олимпиадата в Париж през юли 2024 г. цените на златото и среброто се увеличиха съответно със 107 и 200%. Така един златен медал в Милано Кортина е на стойност два пъти по-висока - 2300 долара, сребърният е три пъти по-скъп от този на Игрите в Париж - 1400 долара.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

медали разследване Италия Олимпийски игри
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem