IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 117

Олимпийският медалист Тервел Замфиров: Генетиката изигра роля, защото ръцете ми са по-дълги

Той се надява да очаства на Олимпийски игри до 45-годишна възраст

09.02.2026 | 20:56 ч. Обновена: 09.02.2026 | 21:17 ч. 3

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

1 / 6

Тервел Замфиров се завърна на родна земя, след като преди денонощие завоюва първия медал за България от зимни олимпийски игри след 20-годишна пауза, предаде БГНЕС. Той спечели малкия финал в паралелния гигантски слалом след драматичен фотофиниш. В битката за бронза българският сноубордист победи Тим Масняк от Словения.

На летище "Васил Левски" в София медалистът беше посрещнат от министъра на младежта и спорта Иван Пешев. Заедно със Замфиров в страната се завърнаха още Радослав Янков и Малена Замфирова, които също се представиха отлично, достигайки до осминафиналите. 

Министър Пешев използва момента да благодари на новия български медалист, че е успял да обедини българите и да ги накара да се гордеят:

"Исторически успех! След повече от 20 години отново имаме медалист. Това костваше много усилия на Тервел и на федерацията. Това е голям успех…

Надявам се, че бъдещето правителство ще повтори моята работа и ще се влагат още пари в българския спорт. Аз съм оптимист за следващите дни с участието на Владо Зографски и биатлонистите. 

Свързани статии

Тервел е 20-годишен шампион! Благодарих му, че отново накара българите да се обединят и да се гордеят", коментира Пешев. 

След това пред медиите застана и самият Тервел, който коментира бронзовия си медал. Той сподели, че вече е сбъднал големите си мечти в спорта и всичко останало ще бъде бонус:

"Много съм по-щастлив. Благодарен съм за шанса, който имах и за емоциите, които ми донесохте още с кацането. Какъв да бъда, освен позитивен? Имаме голяма подкрепа от страната. Смея да кажа, че получаваме вероятно най-голяма подкрепа от държавата сред всички други федерации. 

Ако Господ ми дава здраве – надявам се да стигна до състезателите, които се състезават до 45-годишна възраст. Това са още пет Олимпиади. 

Мисля, че направихме много добро състезание на това слънчево време. Това беше уникално състезание и се надявам с такава конкуренция спортът ни да се запази и на следващите Игри. 

Мисля, че генетиката изигра роля, защото ръцете ми са по-дълги. Очаквах, че съм загубил, защото щеше да е по-неприятно, ако мисля, че съм трети, а се окажа четвърти. 

Амбициозно е да мисля, че мога да участвам с друг спорт на Игри. Засега ще се фокусирам върху сноуборда. 

Следва кратка почивка, изпит по микробиология, малко университет и четири старта за Световната купа. Всички в университета са изключително щастливи и се радват за мен. 

На 20 години направих така, че всичко за мен да е бонус, защото мечтаех за медал от Игрите и от световната купа. Малена беше толкова развълнувана, че почти не разбрах какво ми каза", завърши шеговито Тервел по адрес на сестра си.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Тервел Замфиров Олимпийски игри бронзов медал
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem