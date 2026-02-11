Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира в Далас

Най-добрият български тенисист Григор Димитров допусна поражение в първия кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Далас (САЩ) от сериите АТП 500 с награден фонд 2 833 335 долара.

Хасковлията загуби от 21-годишния Алекс Микелсен (САЩ) със 7:5, 4:6, 4:6 за 2:06 часа игра.

Димитров спечели първия сет, след като направи пробив в 12-ия гейм. Втората част също беше решена от един брейк, но той беше на сметката на Микелсен в седмия гейм и след 6:4 той изравни резултата.

Преди началото на третия сет българинът поиска медицинско прекъсване заради болки във врата. Той взе подаването си и поведе с 40:0 във втория гейм, но пропусна три възможности за пробив. Микелсен стигна до нов пробив за 3:2, който му беше достатъчен, за да стигне до крайния успех, съобщава БНР.

Димитров игра и в надпреварата на двойки заедно с младия Георги Георгиев, но двамата загубиха в първия кръг от американците Бен Шелтън и Александър Ковачевич със 7:5, 6:7(5), 3:10.

В другa срещa от турнира хърватинът Марин Чилич победи номер 6 Лърнър Тиен (САЩ) със 7:5, 7:6(4) и записа успех номер 600 в кариерата си. Така Чилич е вторият с най-голям брой победи сред активните тенисисти, след Новак Джокович с 1168. Той е и най-успешният хърватин за всички времена, изпреварвайки бившия номер 2 в света Горан Иванишевич, който има 599 победи в кариерата си.