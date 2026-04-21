ЦСКА с впечатляваща победа над Лудогорец

Домакините започнаха по-силно, но "червените" обърнаха резултата

21.04.2026 | 21:03 ч.
ЦСКА постигна впечатляваща победа с 2:1 над Лудогорец в Разград в първия полуфинален двубой от турнира за Купата на България.

Домакините започнаха по-силно и успяха да открият резултата още в 18-ата минута. След добра атака Квадво Дуа се възползва от възможността пред себе си и прати топката във вратата за 1:0.

Лудогорец контролираше голяма част от срещата и изглеждаше, че ще вземе аванс преди реванша. ЦСКА обаче не се предаде и дочака своя момент в заключителните минути.

В 82-ата минута Йоанис Питас върна надеждите на "червените", след като се разписа за 1:1.

Само три минути по-късно, в 85-ата минута, Леандро Годой нанесе решителния удар. Нападателят завърши светкавична атака на ЦСКА и оформи пълния обрат за 2:1.

Така "армейците" си осигуриха ценен аванс преди реванша и направиха сериозна крачка към финала за Купата на България.

Феновете на двата отбора станаха свидетели на истинска драма, а развръзката в реванша обещава да бъде още по-напрегната.

Трябва да се отбележи, че ЦСКА доигра мача с 9 футболисти, след като Мартино и Жордао бяха изгонени с червени картони.

Още спортни новини четете на сайта ни Gol.bg

