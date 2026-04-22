IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live Новини Днес | 75

Бонев: Сливането на Четвърта и Втора градска ще стане без съкращения

Днес на извънредно заседание беше решено за сливане на двете болници

22.04.2026 | 15:52 ч.
БГНЕС

“Сливането на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение в София с Втора градска ще стане с уважение към работещите, без съкращения и със запазване на медицинската дейност”, заяви председателят на групата на "Спаси София" в Столичния общински съвет (СОС) Борис Бонев.

По-рано днес след проведено извънредно заседание на СОС беше решено сливането на двете лечебни заведения.

Бонев добави, че общинските съветници от "Спаси София" са били посрещнати изключително грубо, арогантно и с подмятания при посещението си в общинската Четвърта градска болница, въпреки че от лечебното заведение са отказали да им предоставят информация за финансовото състояние, което е затруднило вземането на адекватни решения от общинските съветници и здравната комисия. 

Основен виновник за това според Бонев е изпълнителният директор, назначен от ГЕРБ и бивш общински съветник, Стоян Маджаров. Бонев каза, че днес с решението на СОС е "ударена спирачка" на плана на ГЕРБ за унищожаване на общинското здравеопазване. 

Бонев се обърна към лекарите и медицинския персонал на двете лечебни заведения като каза, че това не е краят кариерите им, а точно обратното - това е единствената възможност да запазят работата, заплатите си и да получат по-добри условия на труд. 

“Когато съвместим професионализма и лекарските качества на специалистите на двете болници, в новата болница ще се получи истинска синергия”, каза лидерът на “Спаси София”. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Борис Бонев СОС Спаси София Четвърта градска Втора градска сливане
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem