Георге Хаджи отново ще води румънските национали по футбол

Георге Хаджи бе назначен за селекционер на румънския национален отбор по футбол, съобщиха от пресслужбата на местната футболна федерация.

„Румънската футболна федерация обявява назначаването на най-видния представител на румънския футбол в историята на страната на поста главен треньор. Георге Хаджи, символ на изключителни постижения, подписа споразумение за следващите два квалификационни кръга със задача връщане на националния отбор в елита на световния футбол", се казва в изявление на федерацията.

Преди това Хаджи води националния отбор на Румъния през 2001 г. и не успя да стигне до Световното първенство през 2002 г., след което напусна поста си. Освен това 61-годишният Хаджи е бил старши треньор на Бурсаспор, Галатасарай, Поли Тимишоара, Виторул и Фарул.

Хаджи е на 61 години и през кариерата си на футболист е играл за румънския Стяуа, италианския Бреша и турския Галатасарай. С Реал Мадрид и Барселона той спечели по веднъж Суперкупата на Испания.

В румънския национален отбор Хаджи изигра 125 мача и вкара 35 гола, заедно с Адриан Муту дели първото място в класацията за голмайстори.

От 2024 г. Румъния бе водена от Мирча Луческу, който почина на 7 април на 80-годишна възраст.