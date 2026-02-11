IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 119

И този път Левски отстъпи пред Лудогорец

Единствения гол в напечения сблъсък вкара Кайо Видал още в 7-ата минута

11.02.2026 | 20:42 ч. 1
И този път Левски отстъпи пред Лудогорец

Лудогорец се класира за 1/2-финалите на България, след като победи с 1:0 Левски в Разград в голямото дерби от турнира.

Единствения гол в напечения сблъсък вкара Кайо Видал още в 7-ата минута. "Сините" имаха своите голови възможности, които не бяха много, но и не успяха да ги оползотворят.

От своя страна разградчани играха прагматично и почти безпогрешно и с успеха се присъединиха към ЦСКА и Арда Кърджали. Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив утре ще определят последния 1/2-финалист в турнира.

Днешния мач между Лудогорец и Левски много приличаше на сблъсъка от миналата седмица за Суперкупата. Тогава разградчани отново се наложиха с 1:0 и грабнаха трофея.

Двата отбора ще изиграят още три дербита помежду си тази футболна пролет, които ще са за Първа лига. Един ще е в София и два в Разград.

Още спортни новини четете в сайта Gol.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Левски Лудогорец футбол
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem