И този път Левски отстъпи пред Лудогорец

Лудогорец се класира за 1/2-финалите на България, след като победи с 1:0 Левски в Разград в голямото дерби от турнира.

Единствения гол в напечения сблъсък вкара Кайо Видал още в 7-ата минута. "Сините" имаха своите голови възможности, които не бяха много, но и не успяха да ги оползотворят.

От своя страна разградчани играха прагматично и почти безпогрешно и с успеха се присъединиха към ЦСКА и Арда Кърджали. Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив утре ще определят последния 1/2-финалист в турнира.

Днешния мач между Лудогорец и Левски много приличаше на сблъсъка от миналата седмица за Суперкупата. Тогава разградчани отново се наложиха с 1:0 и грабнаха трофея.

Двата отбора ще изиграят още три дербита помежду си тази футболна пролет, които ще са за Първа лига. Един ще е в София и два в Разград.

Още спортни новини четете в сайта Gol.bg