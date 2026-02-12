Локо е господарят на Пловдив, стигна полуфиналите за Купата

Локомотив победи с 1:0 Ботев в битката за Пловдив от четвъртфиналите за Купата на България. Парвиз Умарбаев вкара единствения гол в мача и класира "черно-белите" сред най-добрите четири отбора в турнира. Останалите на полуфиналите са ЦСКА, Лудогорец и Арда.

Локо и Ботев изиграха здрав двубой с много положения и пред двете врати, като си размениха и по две греди.

Домакините първи стигнаха до опасност пред вратата на съперника. Умарбаев стреля опасно от пряк свободен удар, а Даниел Наумов докосна леко топката, която след това се отби в напречната греда и излезе в корнер.

Последва разиграване между играчите на Локо, при което бе намерен Умарбаев. Таджикистанецът шутира по диагонала, а Андрей Киндриш пропусна топката между краката си и тя влезе в долния десен ъгъл на Наумов - 1:0. След попадението към вратаря полетяха пакети с дамски превръзки от трибуна "Бесика".

В 14-ата минута Ботев можеше да изравни, но удар от близка дистанция бе изчистен пред самата голлиния на домакините.

Малко по-късно Тодор Павлов центрира към Жулиен Лами, който обаче стреля право в ръцете на Наумов. Минута след това "смърфовете" организириха нова добра атака, а Запро Динев завърши от малкото наказателно поле, но вратарят на Ботев реагира добре и спаси. В 25-ата минута Тодор Неделев центрира в наказателното поле от свободен удар и намери Антоан Конте, който от добра позиция не успя да намери добре топката и шутира в аут.



В 43-ата минута Балоянис центрира в пеналта, където Маскоте свали с глава топката към Неделев. Капитанът на "канарчетата" нанесе удар, а топката срещна левия страничен стълб и излезе в аут.

В добавеното време на първата част тимът на Душан Косич пропусна отлична възможност за втори гол. Защитата на гостите не се ориентира добри при изпълнение на тъч и Лами намери Тодор Павлов, който се бе включил в предни позиции. Ударът на централния бранител обаче срещна десния страничен стълб.

След почивката първото положение бе за Локо, но Наумов закова в ръцете си удар на Ивайло Иванов от границата на наказателното поле. После късметът не бе на страната и на Ботев. В 57-ата минута Никола Илиев нанесе добре премерен удар по земя, който се отби в десния стълб и излезе в аут.

След това Неделев опита да изненада Милосавлиевич с изстрел от центъра, но топката премина покрай вратата.

В 91-ата минута Севи Идриз имаше великолепн шанс да отбележи, след като надскочи Минков и стреля с глава, но Наумов изби с една ръка. В четвъртата минута на добавеното продължение Карлос Алгара нанесе опасен удар с глава, но Киндриш бе на пътя на топката и изби.

В края Балоянис си изпусна нервите, след като изрита без топка Кова и получи директен червен картон от съдията Георги Кабаков. Така Локомотив взе реванш за служебната загуба в дербито през есенния сезон на първенството.

