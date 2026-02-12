Славчо Велков за “Петрохан”: Прикрива се сексуален маниак

Случаят “Петрохан” е потресаваща трагедия, така описа последните събития експертът по национална сигурност Славчо Велков.

“Казус с много трагичен край. Нещо много гнусно и то под прикритието на друга дейност и религиозни форми и догми. Страшно добре финансирана. Накрая се оказва, че водещият там насилва деца", коментира Велков в предаването “Денят ON AIR”.

Експертът отбеляза, че НС е изслушало и.д. шеф на ДАНС Деньо Денев и той не е успял да отговори на въпросите. "Беше засекретено заседанието. На практика дори не е е отговорил дали в тази група е имало агенти на ДАНС. Можеше да отговори: "Не, няма такова нещо", подчерта Велков.

Как се вербуват агенти

"Това е български гражданин, който по различен признак е привлечен към сътрудничество към съответната служа. Може да бъде зависимост, компромат, зависимост от наркотични вещества. Агентурната работа е сложна. По-сложното е да могат да ръководят ефективно тези агенти", обясни експертът по национална сигурност.

По думите му е напълно възможно в групата да е имало вербувани от ДАНС агенти. Според Велков те може да са били внедрени, а може и да са придобити като агенти по време на съществуването на групата. Велков обаче изхвърли възможността това да се е случило по време на дейността в Мексико.

“Самото участие на ДАНС би трябвало да говори, че тук става въпрос за заплаха за националната сигурност на България", добави експертът. Според него този казус се е превърнал за инструмент за политическо противопоставяне и борба с опонентите.

Под чия протекция е групата?

Твърде възможно е тази група да е съществувала под протекция, допусна експертът и посочи, че трябва да бъдат потърсени издалите разрешителни за толкова много оръжия на хората от групата.

"Кой е контролирал това притежание и евентуалното му използване? Валери Андреев, който е бил с групата в Мексико, твърди, че е бил насилван от Иво Калушев. Цитирам го: "Той ми каза, че те имат оръжия без номера". Може да не са били законно притежавани. Валери е подал сигнал в ГДБОП още през 2022 г. Тогава шеф на ГДБОП беше Калин Стоянов", каза експертът пред Bulgaria ON AIR.

Велков смята, че става въпрос за нерегламентирана престъпна дейност.

"За прикритие на сексуален маниак, ориентиран към малки деца - педофил. Да се чуди човек на ума на тези родители, които са давали децата си в подобни обятия. До онзи ден вярваха, че всичко е ок за този човек", заключи Велков.

