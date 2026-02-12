Заради дисквалифицирания украинец, Зеленски обвини Олимпиадата, че играе в полза за Русия

Володимир Зеленски обвини ръководителите на Олимпийските игри, че "играят в полза на Русия“. Причина за изказването на украинския президент беше дисквалифицирането на Владислав Гераскевич заради "каската на паметта", която той носи в чест на загиналите войници на фронта.

В един от най-големите спорове в историята на Олимпийските игри през последните години, Международният олимпийски комитет постанови, че каската на Гераскевич нарушава неговите насоки относно изражението на спортистите по време на състезание и отхвърли последна молба на украинците.

"Това е цената на нашето достойнство“, каза 27-годишният пилот на скелетон, който обвини МОК в предателство на повече от 600 украински спортисти, убити след руската инвазия през 2022 г.

"Във време на пълномащабна война някои неща са наистина по-важни от медалите. Бих казал, че един медал е безполезен в сравнение с живота на хората и, вярвам, в сравнение с паметта на тези спортисти", сподели дисквалифицираният олимпиец.

Каската, която Гераскевич носеше по време на тренировки в Кортина д'Ампецо, изобразяваше изображенията на загинали украински спортисти. Михайло Гераскевич, неговият баща и треньор, също присъстваше на олимпийското село, където се разплака, когато чу новината.

Зеленски осъди решението на МОК и ги призова да дисквалифицират 13-те руски спортисти в Италия, които се състезават под "неутрален“ флаг.

"Спортът не трябва да означава амнезия, а олимпийското движение трябва да помага за спиране на войните, а не да играе в ръцете на агресорите. За съжаление, решението на Международния олимпийски комитет казва друго", каза Зеленски, цитиран от The Telegraph.

"Гордеем се с Владислав. Смелостта е по-ценна от всеки медал. Неговият шлем, носещ портретите на загиналите украински спортисти, е за чест и памет. Той е напомняне на целия свят какво е руската агресия. Нито едно правило не е нарушено. Русия е тази, която постоянно нарушава олимпийските принципи, използвайки периода на Олимпийските игри, за да води война", каза още Зеленски.

Първоначално на Гераскевич дори му беше отнета олимпийската акредитация, но по искане на Кърсти Ковънтри, президентът на МОК, тя впоследствие беше възстановена, което означава, че той може да остане с украинския отбор, но да не се състезава в събитие, на което се смяташе за potencialen претендент за медал.

В драматична сутрин Ковънтри пристигна в Доломитите в опит да постигне решение преди началото на състезанието в 8:30 ч. (GMT). Тя се просълзи от крайния резултат, който едновременно направи Гераскевич неспособен да се състезава и категорично пренесе политиката в Зимните игри. МОК заяви, че Гераскевич няма да обмисля никакви компромиси.

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига заяви, че това ще бъде запомнено от бъдещите поколения като "момент на срам“.

"Трудно е да се каже или изрази с думи. Това е празнота", каза Гераскевич след дисквалифицирането си и добави, че възнамерява да обжалва решението пред Спортния арбитражен съд, вярвайки, че шлемът не е нарушил насоките за изразяване на спортисти.