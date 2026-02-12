IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Деми Ловато и Джутс със специални планове за годишнината си

Вдигнаха сватба през май 2025 г.

12.02.2026 | 20:36 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Деми Ловато и Джутс вече правят планове как да отпразнуват първата годишнина от сватбата си. 33-годишната певица и 34-годишният музикант сключиха брак през май 2025 г.

Сега стана ясно, че двамата планират да направят нещо много специално за годишнината си. Например - да се върнат в Санта Барбара, Калифорния - където беше сватбата им.

Скоро звездите са били забелязани заедно на предварително парти по случай наградите "Грами", които се проведоха на 1-и февруари. И явно демонстрирали близост.

"Те се държаха за ръце през цялата нощ и бяха много мили един с друг - имаше много целувки. Той изглеждаше лудо влюбен, докато докосваше гърба ѝ и търпеливо я изчакваше, докато тя говореше с фенове. В един момент той ѝ донесе напитка и я попита дали се нуждае от нещо друго. Тя го наричаше "скъпи" и "мило" доста и продължи да му се усмихва, после следваха няколко целувки. Те очевидно бяха най-щастливата двойка в стаята.", коментира източник на "Daily Mail".

звезди Деми Ловато сватба годишнина Джутс двойка
