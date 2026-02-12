Спор за 10 млрд. евро: ЕС иска средства обратно от Унгария

Европейският съюз (ЕС) може да поиска от Унгария да върне 10-те милиарда евро, отпуснати на страната през 2023 г., съобщава Politico, позовавайки се на правния съветник на най-висшата инстанция на ЕС.

Както отбелязва изданието, Европейският съд разглежда дело, заведено от Европейския парламент (ЕП) , в което се твърди, че решението на Европейската комисия за размразяване на финансирането за Будапеща е незаконно. Според юристи средствата са били отпуснати, преди Унгария да е изпълнила изцяло изискванията за реформи и да е спазила върховенството на закона. Становището на генералния адвокат на съда може да послужи като ръководство за окончателното решение, което се очаква след няколко месеца.

Европейската комисия (ЕК) трябва да отмени решението си да отпусне 10 милиарда евро на Унгария през 2023 г., според старши правен съветник на най-висшия европейски съд.

Съдът на ЕС разглежда иск на Европейския парламент, че Комисията е нарушила собствените си правила, когато е размразила финансирането за Унгария през декември 2023 г. - пари, които са били задържани поради опасения за върховенството на закона.

Депутатите на Европейския парламент обвиняват Комисията в политическа целесъобразност, твърдейки, че решението е взето в навечерието на ключова среща на върха на лидерите на ЕС, на която блокът отчаяно се нуждаеше от сътрудничеството на унгарския премиер Виктор Орбан за изпращане на помощ на Украйна.

Правното становище на генералния адвокат Тамара Чапета - за отмяна на решението на Комисията за размразяване на средствата - ще насочи съдиите към окончателното им решение, което ще бъде произнесено след няколко месеца. Генералните адвокати не са съдии, а правни съветници, които помагат на съда по сложни или безпрецедентни случаи.

Становището идва в деликатен момент, когато Орбан изостава в социологическите проучвания преди априлските избори в Унгария. Лидерите на ЕС в продължение на няколко месеца упорито избягват да се налагат мерки срещу Будапеща или да се казват нещо прекалено критично за премиера, като в Комисията и сред дипломатите е било разбирането, че всеки натиск върху Орбан ще бъде превърнат в предизборни материали. Правното становище „не е това, от което се нуждаехме“ толкова близо до бюлетината, каза дипломат от ЕС, запазил анонимност, за да говори свободно.

В изявление пред изданието говорител на Комисията заяви:

„Считаме, че въпросното решение на Комисията се основава на задълбочена оценка, по-специално на реформите, предприети от Унгария за отстраняване на недостатъците на съдебната система, които Комисията е установила. Освен това, решението на Комисията ясно посочва причините, поради които Комисията смята, че тези реформи отстраняват тези недостатъци.“

Орбан не коментира решението, тъй като пристигна за среща на върха на лидерите на ЕС в белгийската провинция. Неговият политически директор, Балаж Орбан, заяви, че становището произтича от противопоставянето на Унгария на присъединяването на Украйна към ЕС.

В становището на Чапета се казва, че Комисията „неправилно“ е приложила собствените си изисквания за върховенство на закона, когато е предала средствата, преди реформите на унгарското правителство да са били изцяло приложени.

Тя също така заяви, че Комисията не е провела „правилна оценка на реформите, свързани с независимостта“ на Върховния съд на Унгария и назначаването на членове на Конституционния съд на Унгария - два ключови въпроса, които Парламентът заяви, че Комисията не е разгледала правилно.

Адвокатът също така разкритикува Комисията за липса на прозрачност, като заяви, че не е предоставила подходящи аргументи за решението за размразяване на средствата.

„Комисията дължи обяснение не само на Унгария, но и на гражданите на ЕС като цяло“, се казва в изявление на съда.

Чапета твърди, че в оценката на Комисията за размразяване на средствата, тя не е взела предвид спорния Закон за защита на суверенитета в унгарския парламент. В отделно правно становище, издадено в четвъртък, Съдът е установил, че законът нарушава правото на ЕС, тъй като възпрепятства „няколко основни свободи“, според изявление.

Рене Репаси, германски евродепутат и професор по право на ЕС в университета Еразъм Ротердам и университета в Женева, заяви, че отмяната би означавала, че Комисията трябва „да поиска парите обратно“.

„Ако Унгария не върне парите, Комисията може да намали други плащания, които Унгария има право да получи, със сумата, която Унгария е задължена да върне“, каза Репаси.

Когато бъде взето решението на съда, то ще създаде прецедент относно обхвата на правомощията на Комисията при оценката на нарушенията на върховенството на закона от страна на страните от ЕС, особено в контекста на Регламента за общите разпоредби, който определя строги условия, свързани с основните права и съдебната независимост при разпределянето на средства от ЕС.

Комисията се защити по време на изслушване през октомври 2025 г., заявявайки, че Будапеща официално е постигнала конкретни предварително установени технически „етапи“ за справяне с опасенията относно независимостта на съдебната система и следователно Комисията е трябвало да отпусне средствата.

Но становището на генералния адвокат е в съответствие с аргумента на адвокатите на Парламента, че Комисията е трябвало да разгледа по-широко системните недостатъци във върховенството на закона в Унгария и че е оценила неправилно изпълнението на целите на съдебната реформа.