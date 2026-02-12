Ники Михайлов за баща си: Болезнено много ни липсваш, ще се борим до край с теб!

Синът на Борислав Михайлов – Николай, поздрави баща си по повод рождения ден, който легендарният вратар празнува на 12 февруари. Този път празникът е по-различен, тъй като публично е известно, че ветеранът има сериозни здравословни проблеми.

Николай пожела на баща си "само и единствено здраве". Той призна пред обществеността, че Борислав му липсва и се надява скоро да бъде отново у дома.

"Старши,имаш толкова много победи за всички тези години, но най-важната, най-ценната е днешната ти - житейска победа! Благодарен съм,че те има! Днес празнуваме теб, и макар болезнено много да ни липсваш, днес празнуваме живота, празнуваме... през скръбта от безвъзвратността! Всеки ден в очите на Борислава виждам твоя поглед, който дори и без думи ме учеше да бъда достоен човек! Обичта ни към теб е огромна и вярвам, че душата ти я усеща, и ние - твоят най-верен отбор, ще се борим до край с теб! Желая ти само и единствено здраве...да бъдем около теб, колкото може повече...Честит бъди… Чакаме те! Липсваш ни много. ОБИЧАМЕ ТЕ", написа Михайлов в социалните мрежи.

По-рано с пожелания за здраве се включиха и от БФС, който години напред беше управляван именно от ветерана - легенда с националния отбор.