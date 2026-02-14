ЦСКА удари два пъти ЦСКА 1948 в Бистрица

ЦСКА се наложи с 2:0 като гост над ЦСКА 1948 в мач от 21-ия кръг на Първа лига. Головете вкараха Лео Перейра и Ебонг.

Още в самото начало домакините от ЦСКА 1948 създадоха напрежение в противниковото наказателно поле чрез Елиас Франко, но подаването му към Георги Русев остави българския национал в засада.

ЦСКА отговори с шанс пред Йоанис Питас, който не успя да засече прострелно центриране на Мохамед Брахими.

В 22-ата минута Георги Русев бе много близо до това да даде аванс на домакините, но се размина с кълбото.

Секунди по-късно Соле изведе Лео Перейра в добра позиция, а ударът му премина встрани от вратата на домакините пазена от Петър Маринов.

В 28-ата минута Мамаду Диало от ЦСКА 1948 отправи хубав удар, който бе спасен от Фьодор Лапоухов.

ЦСКА нанесе своя удар в допълнителното време на първата част, когато Иван Турицов намери в наказателното поле Лео Перейра, а той с премерен удар откри резултата.

Футболистите на Христо Янев започнаха по-силно и през втората част. В 47-ата минута Лумбард Делова опита да обстрелва противниковата врата от пряк свободен удар, но прати топката в стената.

В 55-ата минута Бруно Жордао бе оставен сам на границата на наказателното поле, а изстрелът му мина над вратата на домакините.

ЦСКА 1948 създаде положение в 67-ата минута, след като Медина бе оставен непокрит отдясно и шутира веднага, само че право в ръцете на Лапоухов.

Минута преди края на мача Макс Ебонг вкара втори гол за ЦСКА и оформи крайното 2:0. Националът на Беларус се разписа на празна врата от непосредствена близост, като засече отскочилата от гредата топка след удар на Брахими.