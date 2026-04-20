Пътят към свободата: 150 години от Априлското въстание

Изложба на артефакти в Националната библиотека

20.04.2026 | 19:48 ч. 5

България отбелязва 150 години от Априлското въстание. На този ден през 1876 г. преждевременно избухват първите бунтове в Копривщица. Въпреки неуспеха си, те се смятат от мнозина за връх в борбата за национално освобождение.

Много повече от саможертва

Априлското въстание не е просто саможертва и не е само битка, а вик за свобода. Кървавото му потушаване разкрива подвига на поколения българи – преди, по време и след самото въстание.

От 1876 г., когато е произведен първият изстрел в Копривщица, през жестокото потушаване на въстанието, до камбанния звън над Копривщица, Клисура и Панагюрище – събитията остават ключови за националната памет.

Изложба в Националната библиотека

По случай годишнината от въстанието в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” се  открива изложба, която чрез вещи и артефакти от архивите съхранява жив спомена за събитията отпреди 150 години.

"Априлското въстание е онази национална революция, която поставя основите на свободата на българите. Именно то отваря пътя към свободна България и изграждането на модерната българска държавност", каза пред Bulgaria ON AIR кураторът на изложбата доц. д-р Милен Михов.

Свързани статии

В изложбата са представени документи, свързани със спомени за Априлското въстание от революционер и деец от Панагюрище. Особено любопитно е, че част от материалите са илюстрирани от самия участник.

Сред експонатите се откроява и печатът на БРЦК с лъва в центъра – символ, който вероятно е бил използван от дейци като Любен Каравелов и други революционни ръководители.

По този начин, век и половина по-късно, България не просто отбелязва годишнина, а съхранява жив спомена за едно от най-значимите събития в своята история.

