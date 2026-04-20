Maserati и Bianchet представят Ultrafino Maserati: Летящ турбийон, посветен на 100 г. от тризъбеца

Maserati и Bianchet, швейцарската къща за висша часовникарска изработка със седалище в Нюшател, обявяват специално сътрудничество, основано на философията, която винаги са споделяли: страст към красотата без компромиси, механична прецизност и занаятчийска традиция, изразени чрез баланс и точност.

По повод стогодишнината на емблематичния символ на Тризъбеца, вдъхновен от фонтана на Нептун в Болоня – който се появява за първи път върху Tipo 26 след победата му в Targa Florio – Maserati и Bianchet представят UltraFino Maserati, часовник с летящ турбийон, наличен в лимитирана колекция от 100 уникални изделия, представена на изложението Watches and Wonders 2026 в Женева.



СРЕЩА НА ДВЕ ФИЛОСОФИИ

Сближаването между Maserati и Bianchet е естествен и неизбежен съюз на две траектории, които дълго време са вървели паралелно.

Основана в Болоня през 1914 г. и със седалище в Модена вече над 80 години, Maserati превръща състезателната страст в автомобили, които въплъщават производителност, комфорт и типично италиански стил. Двигателят Nettuno V6, собствена разработка с иновативна система за горене с предкамера и двойни запалителни свещи, директно вдъхновен от технологиите на Формула 1, олицетворява визията на марката: екстремна производителност и изтънчена елегантност.

Bianchet – с корени в Нюшател и производствена база в Ла Шо-де-Фон, люлката на швейцарската haute horlogerie – следва сходна и също толкова строга визия от своето създаване. Подходът ѝ се ръководи не само от инженерни амбиции, но и от ясна естетика: всеки часовник е проектиран според принципите на Златното сечение, така че красотата и пропорцията да бъдат структурни и вътрешно присъщи качества. Философия, при която функцията следва формата и архитектурата на механизма удовлетворява не само инженерите, но и окото.

UltraFino Maserati е именно пресечната точка на тези две философии: перфектен баланс между форма и функция.



MCPURA И ULTRAFINO: ДВА ОБЕКТА, ЕДНА ДУША

Дизайнът на UltraFino Maserati черпи вдъхновение от Maserati MCPURA – най-новия суперавтомобил на марката, представен на Goodwood Festival of Speed 2025 и произведен в Модена.

Задвижван от 3,0-литров V6 Nettuno с двойно турбо и 630 к.с. и изграден върху монокок от въглеродни влакна, MCPURA ускорява от 0 до 100 км/ч за под 2,9 секунди – стойност, която говори не толкова за сурова мощ, колкото за майсторство в управлението на теглото, баланса и материалите. Благодарение на олекотената конструкция и прецизната ръчна изработка в завода на Viale Ciro Menotti, MCPURA е израз на инженерството като форма на изкуство – автомобил, който въплъщава над 100 години италианско състезателно наследство в съвременна и безкомпромисна форма.

Паралелите между часовника и суперавтомобила са умишлени и прецизни: скелетираната отворена циферблатна архитектура на UltraFino Maserati възприема визуалния език на “birdcage“ дизайна на MCPURA, с емблематичната тройна спица, формираща мотив на тризъбец.

Финишът AI Aqua Rainbow, който дебютира върху MCPURA в Goodwood и е част от програмата Maserati Fuoriserie Collezione Futura, се пренася в циферблата и преминава като акцент по гумената линия на корпуса, създавайки същата призматична дълбочина на китката, която автомобилът демонстрира в движение.

Мостовете и основната плоча от титан клас 5, корпусът и верижката от високоплътни въглеродни влакна отразяват торзионната устойчивост на карбоновото шаси на MCPURA. Летящият турбийон – отворен, видим, "висящ“ – напомня за биещото сърце на двигателя Nettuno.

Докато MCPURA разчита на въглеродното си шаси за висока торзионна твърдост и абсорбиране на пътните натоварвания, UltraFino Maserati решава еквивалентното предизвикателство в часовникарството – удароустойчивостта. Специални решения за амортизация са интегрирани както при баланса, така и в структурно ниво, позволявайки на механизма да издържа сили до 5000 G – изключителна характеристика, която директно се свързва с инженерството на окачването и системите за сцепление на MCPURA.



КЪДЕТО ИНЖЕНЕРСТВОТО СЕ СРЕЩА С ДИЗАЙНА

Сърцето на UltraFino Maserati е калибърът Bianchet UT01. Напълно ръчно завършен – пясъкоструен, сатениран и полиран, с ръчно фасетиране на всеки мост, основната плоча и клетката на турбийона – този калибър представлява серия от инженерни решения, насочени към изключително тънък профил от 3,85 мм.

Окаченият барабан на пружината елиминира традиционното тресчотково колело, освобождавайки вертикално пространство и осигурявайки резерв от 60 часа. Турбийолонната клетка с дебелина 2,66 мм побира голям балансово колело с променлива инерция, работещо на 3 Hz, което съчетава визуална присъственост и функционална надеждност.

Специално разработен механизъм за навиване и настройка намалява триенето и оптимизира енергийния поток в предавателната система. Резултатът е механизъм от 225 компонента и 29 камъка, напълно ръчно завършен, с обща височина на корпуса 9,9 мм.

Корпусът е изработен от високоплътни въглеродни влакна с вулканизиран каучук, а коронката е защитена с интегрирани карбонови предпазители. Безелът и задният капак са от сапфирено стъкло с антирефлексно покритие. Водоустойчивостта достига 5 ATM.

UltraFino Maserati се предлага с два каишка варианта: интегрирана верижка от въглеродни влакна и естествен каучуков каиш с титаниева сгъваема закопчалка. Теглото на часовника е 36 г без каишка.



ЛИМИТИРАНА СЕРИЯ ОТ 100 БРОЯ

UltraFino Maserati се предлага в лимитирана серия от 100 часовника – число, избрано в чест на стогодишнината на Тризъбеца на Maserati. Всеки екземпляр е индивидуално номериран и произведен в ателието на Bianchet в Ла Шо-де-Фон според най-високите стандарти на ръчна изработка и прецизност.



Кристиано Фиорио, главен маркетинг директор на Maserati и генерален мениджър на BOTTEGAFUORISERIE, добавя:

“С Bianchet споделяме една концепция: създаване на обекти, в които емблематичният дизайн, елегантността и автентичната производителност съществуват в перфектен баланс. UltraFino Maserati въплъщава тази хармония – отличителна естетика, базирана на нашето наследство и спортна ДНК, превърната в изтънчена форма на елегантност, която говори езика на нашия Тризъбец, 100 години след първата му поява върху наш автомобил.“

Родолфо Феста Бианше, основател и главен изпълнителен директор на Bianchet, казва: “Bianchet и Maserati се основават на една и съща идея: че инженерството на най-високо ниво е неразделимо от красотата. UltraFino Maserati не е часовник, вдъхновен от автомобил. Той е среща на два обекта, които говорят един и същ език, и израз на два бранда, които никога не са правили компромис с производителността и елегантността.“



За да отбележат дебюта на UltraFino Maserati на Watches and Wonders 2026 в Женева, Maserati и Bianchet предлагат на специално поканени гости ексклузивно шофьорско изживяване с MCPURA – уникална възможност да се запознаят с часовника и автомобила и да усетят творческия диалог, дал живот на това изключително сътрудничество.

Механизъм: Bianchet UT01 – автоматичен летящ турбийон, 60-секунден турбийон Честота: 3 Hz / 21 600 вибрации на час Резерв на енергия: 60 часа (±5%) Компоненти: 225 компонента, 29 камъка Дебелина на механизма: 3,85 мм Основна плоча и мостове: титан клас 5, ръчно завършени (пясъкоструене, сатиниране, полиране, фасетиране) Клетка на турбийон: титан клас 5, 2,66 мм, ръчно завършена Удароустойчивост: 5000 G Корпус: високоплътни въглеродни влакна с вулканизиран каучук; ръчно полиран карбонов коронен елемент Размери: ширина 40 мм · дължина 47,39 мм · височина 9,9 мм · тегло 36 г (без каишка) Стъкло: сапфирено, антирефлексно (безел и заден капак) Водоустойчивост: 5 ATM Каишки: интегрирана верижка от въглеродни влакна; естествен каучук с титаниева сгъваема закопчалка Едития: лимитирана до 100 индивидуално номерирани броя Гаранция: 5 години Произход: произведено в Швейцария

