Илияна Йотова свиква 52 Народно събрание още следващата седмица

Президентът Илияна Йотова коментира изборите от вчерашния ден. Тя каза, че изчаква официалното обявяване на резултатите и поименното обявяване на новите народни представители.

Аз се надявам, че ЦИК ще бъде готова и по-рано. Следващата седмина най-вероятно ще има свикване на Народното събрание, но точната дата не мода да я кажа.

Изненадаха ли я резултатите?

Поздравявам всеки, който е победител, но и всички български избиратели, които повярваха, че са по-силни от купения вот и от различните схеми. Избирателната активност я отдавам, че избирателите повярваха, че МВР си върши работата.

Те са в началото на справянето с тези схеми, които са правени с десетилетия, но хората повярваха, че може да има честни и прозрачни избори и това беше аргумент да излязат и да гласуват.

Думите на Радев

Попитана за думите на Радев, че всички министри от служебния кабинет трябва да подадат оставка Йотова каза, че не би трябвало да я "занимават с подобни изказвания".

"Когато се формира мнозинство в Народното събрание, всичко започва по Конституция. Аз съм убедена, че правителство ще има с първия мандат", каза още президентът.

Йотова коментира и представянето на БСП. "Резултатите не ме изненадват, но това не ми спестява огромното огорчение”.