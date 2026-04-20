Светлин Тачев, Мяра: ГЕРБ ерозира, управлението на Радев е гарантирано за 4 години

При 100% обработени протоколи, с близо 45%, големият победител е "Прогресивна България", а пет формации ще влязат н 52-ото Народно събрание.

"Изненадите са няколко. Най-голямата изненада е, че "Прогресивна България" постигна нещо, което политическа сила не е постигала в последните 26 години - мнозинство да управялава сама", така коментира финалния резултат Светлин Тачев от социологическата агенция "Мяра" в предаването "Директно" по Bulgaria ON AIR. "Нито НДСВ, нито ГЕРБ успяха да го направят 2001 - 2010 година, малко не им достигна. Радев го прави."

Според Тачев това е "завършване на един политически процес"

"Това е краят му", категоричен бе той. "Той започна 2020 година с протестите. Битката статукво-промяна, която се проточи доста дълго. Вече влизаме в шеста година. Тя мина през различни обрати, през смяна на наратива от "статукво-промяна" към "Изток-Запад", завърна се към "статукво-промяна" и сега видяхме неговият финал. Какво се случи обаче през тези години? Имаше дестабилизация - три редовни правителства бяха създадени, които управляваха за кратко, които търсеха нещо, някакво лепило, което да ги свърже, само и само да има редовно управление. Но те не издържаха дълго. Настроенията бяха за стабилизация. Тук идва втората голяма изненада - избирателната активност", обясни експертът пред Bulgaria ON AIR.

По думите му всичко вече зависи от Румен Радев и "Прогресивна България".

Мандатът на избирателите беше връчен

Тачев е категоричен - управлението на Радев през следващите четири години е гарантирано, освен ако той не си тръгне сам.

"Има теми, по които всеки нов голям политически проект, който идва със заявката да управлява, няма да говори, защото биха го вкарали в дадена ниша", обясни той, като отбеляза, че всички нови големи партии, като НДСВ, ГЕРБ и ИТН са дошли на власт по този начин. "Те заемат центъра, като имат възможност да се разпростират и вляво и вдясно, и при либералите и в консерваторите. "Прогресивна България" действа по този начин и в кампанията."

"Ситуацията е нова в България, защото мнозинство за управление на един политически субект има, което показва, че дестабилизацията изкристализира в това българите да поискат стабилно управление и то може да се реализира. От тук насетне е важно следващото - възможно ли е да се съберат 160 народни представители за смяна на ВСС, за Сарафов."

Съюзник в очите на ПП-ДБ?

Според Тачев след края на изборите ситуацията е променена и вече може да се говори само за "тематични мнозинства" - коя е формацията, която е най-близо до това. По думите на експерта, това е "Продължаваме промяната" - "Демократична България". Той все пак не отрече, че между двете партии има големи различия.

"Но когато си заложил такава цел - 160 народни представители за съдебна реформа, за смяна на ВСС, това е възможност, с която да отчетеш първи пробив пред избирателите си. Задължението му е да покаже защо е избран", обясни Тачев.

По думите му ситуацията в чужбина напомня на тази от 2021 г. - секциите тогава пак бяха по-малко и е имаше мобилизация да се гласува.

"Ограниченията, но и появата на нов кандидат, мобилизират хората в чужбина", обясни той.

Крахът на ГЕРБ и възходът на ПП

За резултата на ГЕРБ Тачев обясни, че формацията през последните години е претърпяла много негативи.

"Явно през 2025 г. се видя под повърхността едно недоволство, което изби в протести. Борисов се опита да ги спре, като подаде оставка, защото видя, че когато през 2020 година държа до последно, имаше електорални негативи върху него. Но управлението с подкрепата на ДПС-НН най-вероятно изигра допълнителен стимул за отлив от ГЕРБ", заяви той.

В пълна противоположност през последните години ПП-ДБ, по думите на експерта, са били в състояние на полуразпад.

"Арестът на Благомир Коцев им подари възможността да се стабилизират, да мобилизират хората си. ПП-ДБ направи дори прочистване и стягане на редиците. И, разбира се, протестите, които дадоха допълнителен огън на тази коалиция да се консолидира и да направи такъв резултат", допълни той.

"ГЕРБ ерозира и Борисов го осъзнава. Спомняте си, той си каза - Цветан Цветанов ми липсва. Строителят на партията", коментира още Тачев.

Според него ДПС-НН е направило много голяма грешка по време на протестите, тъй като е играло през цялото време офанзивно. И все пак - в битката между ДПС и АПС, партията на Пеевски е победила.

Краят на българският преход

"Окончателно ще приключи българският преход. Трите големи партии на прехода - имаме едно СДС, което на практика изчезна, едно БСП, което на практика изчезва, и едно ДПС, което се разцепи и тръгва по пътя на ерозията. За мен, когато тези три партии се разцепят до степен, до която нямат партийна тежест, тогава окончателно ще приключи българския преход", обясни Тачев.

Според него сега започва нов етап, който може да доведе до претрансформиране на политическите спектри в България - лявото и дясното могат да се завърнат, но в нов вариант, в крак с модерните виждания.