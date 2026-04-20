ChatGPT се срина, България също беше засегната

ChatGPT претърпя мощен технически срив. Милиони потребители по света бяха засегнати и останаха без услугата на OpenAI, съобщава “Труд”.

Проблемите започнаха около 17:05 часа българско време, като хиляди сигнали за прекъсване бяха регистрирани в платформата Downdetector, включително и от потребители в България.

Обединеното кралство и САЩ най-засегнати

Обединеното кралство и САЩ бяха най-сериозно засегнати, където само в рамките на няколко минути оплакванията дойдоха за броени минути.

От OpenAI официално потвърдиха за наличието на дефекта и обявиха, че екипите им вече разследват причините за инцидента. Към момента обаче няма яснота кога точно ще бъде възстановена пълната функционалност на чатбота.

Потребителите продължават да съобщават за трудности при зареждането на интерфейса и невъзможност за генериране на отговори.