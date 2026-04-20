Путин рязко спря да говори за войната в Украйна

Според медийни анализи руският президент Владимир Путин е ограничил значително публичната си активност, свързана с войната в Украйна, на фона на слабия напредък на руските войски на фронта.

От началото на 2026 г. Путин е провел само едно събитие, пряко посветено на военните действия. На 6 март той е участвал в съвещание за повишаване на ефективността на военната техника, използвана в рамките на така наречената „Специална военна операция (СВО)“ – термин, използван от руската пропаганда за войната срещу Украйна.

Официалното съобщение за срещата е било изключително кратко, състоящо се само от два абзаца.

Журналисти от руския опозиционен проект "Можем да обясним" правят сравнение с поведението на Путин през 2025 г. и отбелязват драстична промяна. В периода от 20 ноември до края на 2025 г. руският държавен глава е провел най-малко шест събития с участието на военни. Освен това той три пъти е посещавал командни пунктове на групировките, воюващи в Украйна, и два пъти е свиквал съвещания относно ситуацията "в зоната на СВО".

В края на 2025 г. Путин също така подробно е коментирал обстановката на фронта по време на срещи с медиите на 27 ноември и 2 декември. Годишната му "пряка линия" с граждани също е започнала с обсъждане на войната, като в нея е участвал и военнослужещ.

Анализаторите посочват, че много от докладите на руските генерали за "победи" в Украйна са се оказали неверни. Като пример се дава докладът от 20 ноември 2025 г. за предполагаемото "превземане" на Купянск в Харковска област.

Впоследствие украинският президент Володимир Зеленски опроверга тази информация, като лично посети града. До края на март Въоръжените сили на Украйна окончателно възстановиха контрола си над центъра на Купянск.

Намаляването на публичната активност на Путин по темата за войната съвпада със забавянето на руската офанзива. Според данни на проекта DeepState, за почти четири месеца от 2026 г. окупационните сили са завзели едва 623 кв. км украинска територия. За сравнение, само през ноември и декември 2025 г. те са окупирали 928 кв. км.

Ще отмени ли Путин парада на 9 май в Москва?

Междувременно в руски медии се разпространяват спекулации, че Владимир Путин може да отмени традиционния парад на победата на 9 май в Москва поради опасения от украински атаки. Дипломатът и политик Роман Безсмертний смята, че парадът в руската столица вероятно ще бъде ограничен до кратка програма.

Според него Путин най-вероятно ще се опита да сведе парадите до минимум. Безсмертний твърди, че руският президент осъзнава нарастващия с всеки ден потенциал на Украйна да нанася удари дори по цели в Москва.