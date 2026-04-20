Силяновска за победата на Радев: Остава място за разговори

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска оцени резултата от изборите за български парламент, като “очакван“.

“Всички в България знаеха за високия рейтинг на бившия президент на България Румен Радев и някак си той беше единственият стабилен елемент в разделението на властите, всичко останало беше променливо и относително. Мисля, че българските граждани се измориха от нестабилни правителства, които постоянно се сменят и вероятно затова дадоха доверието си на новосформираната партия на г-н Радев”, каза Силяновска.

По думите ѝ честите промени на правителствата в България са били “отежняващо обстоятелство по отношение на изграждането на отношения” със Северна Македония, въпреки че всички български премиери “винаги са се позовавали на решенията, декларациите и резолюциите на българския парламент, когато става въпрос за политиката спрямо” Северна Македония.

Силяновска заяви, че много пъти се е срещала с Радев и по много въпроси не са били на едно мнение, но са знаели как да се изслушват с уважение и да заключат, че “ще търсят решение”, а това, че Радев ще получи мандат за съставяне на правителство “оставя място за разговори”.

По думите ѝ България получава премиер, "който се радва на голяма подкрепа" и има "дългогодишен опит и уважението на голям брой граждани". Тя изрази надежда, че Радев ще използва това в най-добрата възможна степен, за да преодолее "проблемите, пред които е изправена България, натрупани от честите смени на правителства". / БТА