Седем двойки братя ще играят на световното

Седем двойки братя ще играят на започващия в четвъртък мондиал из терените на САЩ, Мексико и Канада. До вчера те бяха осем, но след контузията на нидерландеца Юриен Тимбер броят им се фиксира на седем.

Бранителят на “Арсенал” трябваше да бъде основен играч в селекцията на Роналд Куман. Но след травмата си няма да може да бъде на най-големия футболен форум, където обаче ще е неговият брат Куентин Тимбер.

От въпросните седем двойки братя, четири ще играят за различни държави. Това изобщо не е необичайно и в редица големи форуми сме го виждали. И няма да е изненада, ако в елиминациите двама братя се изправят един срещу друг на терена, пише "24 часа".

Люка и Тео Ернандес (Франция)

Двама от най-опитните в селекцията на Дидие Дешан. Люка вече е печелил световното първенство с родината си през 2018 г., като самият играч имаше ключова роля в триумфа на “петлите”. Брат му Тео, играч на “Ал Хилал”, пък се утвърди в състава на Дешан след дебюта си през 2021 г. И оттогава е неизменна част от селекцията на родината си. Очаква се Тео да е сред титулярите във важните мачове за Франция, докато Люка да има по-периферна роля в състава на един от фаворитите на мондиала.

Леандро и Жуниньо Бакуня (Кюрасао)

Братята, както 99% от националния отбор на малката карибска държава, са родени в Нидерландия. Леандро е с 6 години по-голям от брат си. И през миналия сезон бе съотборник с бившия капитан на “Левски” в Турция Цунами, като носеше екипа на “Ъгдър” - тим от второто ниво на южната ни съседка. Големият Бакуня е един от най-опитните в състава на най-малката държава, участваща на световно първенство. Има 70 срещи за Кюрасао, в които е отбелязал 17 попадения.

Жуниньо като батко си, е полузащитник. 28-годишният футболист е част от нидерландския “Волендам”, като играе там под наем от турския “Газиантеп”. В 48 срещи малкият Бакуня е реализирал 13 гола за Кюрасао.

Ларос и Дерой Дуарте (Кабо Верде)

И двамата са родени в Нидерландия, но избират да играят за африканската страна.

Вторият е отлично познат на феновете на българския футбол. Дерой от години е част от “Лудогорец” и сред най-постоянните в състава на разградчани. Брат му Ларос в последните сезони носи екипа на унгарския “Академия Пушкаш”. Преди 2 г. за първи път е извикан за националния отбор, като оттогава досега е записал 15 срещи за Кабо Верде. В навечерието на мондиала в САЩ, Мексико и Канада Ларос отбеляза и дебютния си гол. Направи го при успеха 3:0 над Сърбия в контрола.

Дезире и Гела Дуе (Франция и Кот д’Ивоар)

И двамата братя са родени във Франция. Единият обаче играе за родината на баща си.

За първия няма какво ново да се каже. Едва на 21 години, а вече една от най-големите звезди на футбола. Въпреки скромната си възраст Дезире вече е двукратен победител в Шампионската лига с екипа на “Пари Сен Жермен”. А сега се очаква да бъде една от големите звезди и на Франция на мондиала.

За разлика от Дезире брат му е доста по-неизвестен за широката публика. Гела е с 2 г. по-голям от талант номер 1 на Франция. Носи екипа на “Страсбург”. А преди няколко дни се изправи срещу родината си. Гела игра в контролата срещу Франция, спечелена 2:1 от Кот д’Ивоар. Брат му Дезире изгледа срещата от пейката, така че нямаше семеен сблъсък на терена.

Иняки и Нико Уилямс (Гана и Испания)

Родени в Билбао в семейство с ганайски корени. Още от деца са в школата на баския “Атлетик”. А от години насам са сред звездите на отбора от Билбао.

Иняки има мачове за младежката формация на Испания. Но по-късно не е викан в мъжкия тим. Записва само 1 мач в контрола през 2016 г.

Затова през 2022 г. решава да заиграе за родината на семейството си.

По-малкият Нико пък е част от новото поколение на испанския национален отбор, което спечели европейското първенство преди 2 г., а сега е основен фаворит за световното. За Нико също като брат му мондиалът в Америка, ще бъде втори. Той дебютира преди 4 г. в Катар.

Броби Дерик и Дерик Лукасен (Нидерландия и Гана)

Брайън Броби (24 г.) бе извикан от селекционера на Нидерландия Роналд Куман за мондиала в САЩ, Мексико и Канада. Нападателят на английския “Съндърланд” е преминал през всички гарнитури на европейската страна. Но в мъжкия тим рядко получава шанс за изява, с оглед на сериозната конкуренция в състава на нидерландците.

По-големият му брат Дерик също като Броби е преминал през юношеските и младежките формации на родината си. Но през тази година решава да заиграе за Гана - страната, от която са родителите му. Иначе на клубно ниво е част от сензацията през миналия сезон в Шампионската лига - “Пафос”.

Джон и Хари Сутър (Шотландия и Австралия)

Братя Сутър са родени в Абърдийн, Шотландия. Майката на двамата е от Австралия. И именно заради това Хари, по-големият брат, избира да играе за Зеления континент. Това се случва преди 7 г., въпреки че е играл за всички гарнитури на Шотландия. Хари е централен защитник, като през миналия сезон носи екипа на “Лестър”.

Джон пък има 24 мача за страната, в която е роден. Също като брат си е защитник. На клубно ниво носи екипа на гранда от Шотландия - “Рейнджърс”.