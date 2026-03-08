Божинов: В Италия и България имаше футболисти, които пушеха, пиеха и въпреки това печелеха

Бившият български национал Валери Божинов игра в благотворителен мач в Русия и даде интервю за Sport-Express.

„Въпреки че поколението определено е различно сега. И в Италия, и в България имаше футболисти, които пушеха, пиеха и въпреки това печелеха. Сега отношението е по-професионално. Те тренират, играят, прибират се у дома, възстановяват се – и това е нормата“, започна Божинов.

Миналият през Ювентус, Спортинг Лисабон и Фиорентина нападател коментира и наказанието на руските национални гарнитури, както и на клубните отбори, който имат забрана за участие в международни състезания от февруари 2022 г.: „Русия ще бъде върната! Въпреки че за мен наказанието на Русия е просто неприемливо. Защо не можете да участвате в официални международни турнири? Това е ненормално. Мисля, че всичко ще се върне към нормалното след година-две“.

Божинов обяви, че е отказал предложение на Роман Абрамович да премине в ЦСКА Москва: „През зимата на 2005 г. имах добра оферта от ЦСКА. Но я отказах... Бях млад и исках да играя в Италия. И няколко месеца по-късно ЦСКА спечели Купата на УЕФА! Просто благодарих на Роман Абрамович за офертата, но я отказах.

Той не беше в клуба, но има добри отношения с Евгений Гинер! Той искаше да организира трансфера ми: „Отиди в ЦСКА и след две години ще те привлечем от Челси.“ Може би беше грешка. Сега осъзнавам, че е трябвало да приема“.

Валери Божинов посочи и част от световно известните футболисти, с които комуникира: „Има много... Дел Пиеро, Ибра, Буфон, Стоичков. Христо — носителят на „Златната топка“! Говорим си. Разбира се, не всеки ден, но мога лесно да му се обадя и да го попитам: „Как си?“ За рождения ми ден преди пет години той записа видеоклип, с който ме поздрави, обади ми се и проведохме много топъл разговор.“

„Това е вторият ми път в Русия. Голяма чест е да бъда тук, да играя в Купата на легендите. Обичам Москва и Русия. Когато бях в училище в България, в часовете по история ни казваха колко много е направила вашата страна за нас и нашия живот.

Сега всичко се промени. Но знам, че без Русия България нямаше да съществува. Вие ни помогнахте да растем и да живеем. Това е много важно. Благодаря ви за това!“, каза още Божинов.

(БТА)