44-годишната Серена Уилямс спечели първия си мач след завръщането

23-кратната шампионка от Големия шлем Серена Уилямс от САЩ и Виктория Мбоко от Канада се класираха за втория кръг на турнира WTA-500 в Лондон, побеждавайки Никол Мелихар-Мартинес (САЩ) и Ерин Рутлиф (Нова Зеландия) в първия си мач.

Мачът продължи 1 час и 32 минути и завърши с резултат 7-6 (7-2), 6-2.

Уилямс и Мбоко направиха два аса, допуснаха три двойни грешки и реализираха три от петте си точки за пробив. Мелихар-Мартинес/Рутлиф допуснаха пет двойни грешки и реализираха само един пробив. Двете ще се изправят срещу победителите от мача между Лейла Фернандес/Лора Зигемунд и Александра Панова/Деми Шурс.

„Нямах какво друго да правя. Просто бях уморена да си седя вкъщи. Лято е, децата не са на училище, така че защо не?“, обясни шеговито завръщането си Уилямс в интервю на корта след мача.

Тя изигра последния си мач в кариерата си на US Open 2022. Американката получи и уайлд кард за турнира WTA-500 в Берлин, който ще се проведе от 15 до 21 юни. Не е известно дали Уилямс ще се състезава на сингъл.