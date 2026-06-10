Руският патриарх Кирил влезе в "черния списък" на ЕС

Европейският съюз ще се опита отново да санкционира патриарх Кирил, главата на Руската православна църква, след като Унгария наложи вето върху решението през 2022 година.

Името му е добавено към по-широк пакет от санкции, представен във вторник, потвърдиха трима дипломати пред Euronews.

Брюксел не разкрива самоличността на лицата в черния списък, докато държавите членки не вземат окончателно решение. Индивидуалните санкции включват замразяване на активи и забрана за пътуване.

Кирил, силно противоречива фигура с религиозно и политическо влияние, е обвинен в разпространение на ревизионистка пропаганда, за да оправдае войната в Украйна.

Под негово ръководство Руската православна църква одобри документ, който призовава за унищожаване на украинската независимост и описва инвазията като "Свещена война“.

ЕС за първи път се опита да включи Кирил в черния списък през 2022 година, но тогава Унгария, под ръководството на тогавашния премиер Виктор Орбан, блокира решението, наричайки го въпрос на религиозната свобода.

Ветото попадна в заглавията на медиите и предизвика възмущение сред други страни.

Въпросът остана в пасив до миналия месец, когато новото унгарско правителство на Петер Мадяр изрази готовност да продължи с тази стъпка.

Длъжностни лица на ЕС се възползваха от обратния завой и добавиха името към последното предложение.

Въпреки това, поради позицията на Кирил като глава на Руската православна църква, остава несигурно дали всички 27 държави членки ще подкрепят добавянето му към черния списък. При преговори, изискващи единодушно одобрение, не е необичайно определени имена да бъдат премахнати, за да се осигури консенсус.

Брюксел се стреми да осигури споразумение по 21-ия пакет от санкции до 15 юли, за да избегне автоматично преразглеждане на тавана на цените на руския петрол.