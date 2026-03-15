19-годишният Андреа Кими Антонели спечели Формула 1

Младокът Андреа Кими Антонели спечели Гран При на Китай в неделя и върна Италия на върха във Формула 1 след близо 20 години чакане.

Пилотът на Мерцедес стартира от полпозишъна и очаквано загуби лидерството си в началото, когато беше изпреварен от пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Льоклер.

Антонели обаче си върна второто място във втория завой, а след това изпревари и Хамилтън преди края на втората обиколка. С желязна воля италианецът опази преднината си и стигна до своята първа победа във Формула 1.

На финала италианецът триумфира с аванс от 5.5 секунди пред съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел, който загуби много време зад пилотите на Ферари след рестарта на състезанието и това реално му коства шанса да се бори за победата в Шанхай.

На третата позиция финишира Хамилтън, който най-накрая завоюва своя първи подиум в състезание като пилот на Ферари. Седемкратният шампион водеше битка със съотборника си Льоклер.

Макс Верстапен, Фернандо Алонсо, Ланс Строл, Оскар Пиастри, Ландо Норис, Габриел Бортолето и Алекс Албон не завършиха, кат последните четирима от тях дори не стартираха заради различни технически проблеми, които ги сполетяха в минутите преди началото.

В генералното класиране лидер след първите два кръга за сезона с актив от 51 точки е Ръсел, който води с четири пред днешния победител Антонели. Трети на 17 пункта зад лидера е Льоклер, който има преднина от само точка пред своя съотборник във Ферари Хамилтън.

При конструкторите след двете си двойни победи в Австралия и Китай Мерцедес оглавява подреждането с общо 98 точки и аванс от 31 пред Ферари. Тройката с изоставане от цели 80 пункта, въпреки че изобщо не участваха днес, оформят действащите двукратни шампиони от Макларън.