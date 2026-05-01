БФС наложи солени глоби след полуфиналите за Купата на България

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи сериозни санкции след полуфиналните реванши за Купата на България. Срещите се играха на Националния стадион "Васил Левски" и на стадион "Локомотив" в Пловдив.

Глоби в размер на над 6500 евро получи ЦСКА след равенството 0:0 с Лудогорец в реванша от полуфиналите за Купата на България.

Санкциите са за различни провинения на представители на клуба и на феновете на отбора. Изброените по-долу са за провинения на привържениците на армейците.

Най-сериозната санкция - 2556,46 евро - е за неизпълнение на задълженията, свързани с осигурените деца по време на мача.

Допълнително:

153,39 евро - за нерегламентирано използване на факли и димки

511,29 евро - за хвърлен предмет

1022,58 евро - за възпламенена бомбичка на пистата

1533,88 евро - за възпламеняване на заря

766,94 евро - за обидни и нецензурни скандирания

Помощник-треньорът на ЦСКА Калоян Генов е наказан със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба от 1022,58 евро за червен картон и обиди към длъжностни лица.

"Локомотив" (Пловдив) - "Арда"

"Локомотив" (Пловдив) също е санкциониран с няколко глоби, свързани с използване на пиротехника и нарушаване на реда на трибуните:

153,39 евро - за факли и димки

1533,88 евро - за фойерверки

511,29 евро - за използване на пиротехника, довела до спиране на играта

"Лудогорец"

"Лудогорец" е глобен с 511,29 евро за закъснение в началото на второто полувреме, съобщава Gol.bg.