IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 6

С 10 души Реал удари Атлетико в голов спектакъл

Кралският клуб остава в битката за титлата

23.03.2026 | 06:47 ч. Обновена: 23.03.2026 | 06:48 ч.
Снимка БГНЕС

Реал Мадрид победи с 3:2 Атлетико Мадрид в зрелищно градско дерби от Ла Лига снощи и се доближи на четири точки от лидера Барселона.

„Дюшекчиите“ поведоха на „Сантиаго Бернабеу“ чрез Адемола Лукман в 33-ата минута, но след почивката домакините направиха пълен обрат. Винисиус Жуниор изравни от дузпа, а малко по-късно Федерико Валверде се възползва от грешка в защитата за 2:1.

Гостите отговориха със страхотен гол на Науел Молина, но Винисиус отново каза последната дума, оформяйки крайното 3:2.

10 минути преди края „белите“ останаха с човек по-малко след червен картон на Валверде, но удържаха успеха.

След победата Реал Мадрид остава в битката за титлата, докато Атлетико Мадрид е четвърти в класирането.

Тагове:

реал атлетико 10 души титлата
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem